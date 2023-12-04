«Три "О"» и Юрий Каспарян выступят на музыкальном фестивале имени Сергея Курехина «SKIF-Архив»

Посвященный памяти музыканта, фестиваль SKIF проводится с 1997 года. Два первых фестиваля состоялись в Нью-Йорке и были организованы участником группы «Поп-Механика» Борисом Райскиным и продюсером Дэвидом Гроссом. Третий SKIF прошел в Петербурге — и здесь остался: в начале нулевых фестиваль обрел постоянное место жительства в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, открывшегося в бывшем кинотеатре «Прибой». Сейчас здание на Васильевском острове находится на реконструкции, и центр временно размещается на Лиговском проспекте.

27-й сезон «SKIF-Архив» будет состоять из нескольких частей и пройдет одновременно онлайн и оффлайн. Выставочное пространство Центра Сергея Курехина на Лиговском проспекте превратится в тотальную медиа-инсталляцию, посвященную самому лидеру «Поп-механики», истории 24 фестивалей SKIF и его участникам. Также будут показаны архивные фото и видеоматериалы, а часть мероприятий пройдет в виртуальном пространстве.

В лайн-апе традиционно разнообразие жанров: джаз, импровизация, минимал, психоделика, нойз, фолк, рок, металл, краут-рок и электроника. На фестивале выступят Samosad bеnd, гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с сольным проектом «Y.K.», «Размотчики катушек», Baradj, «Натуралеса», Кирилл Архипов, «Три "О"», PHIDHAÏLE, «Вещь» и Rap&Vogue.

Международный музыкальный фестиваль «SKIF-Архив» проходит до 31 декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73.

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