Валерий Гергиев впервые за 10 лет выступит в Петербургской филармонии — с вечером-посвящением Юрию Темирканову

В исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под его управлением прозвучат Шестая симфония Шостаковича и Четвертая симфония Брукнера. Предыдущий концерт оркестра в большом зале филармонии состоялся 23 декабря 2013 года — на фестивале «Площадь Искусств», посвященном 75-летию Юрия Темирканова.
Заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии:
Фестиваль, основателем и художественным руководителем которого был Юрий Хатуевич Темирканов, более двадцати лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. Так будет и в этот раз, но, к сожалению, выступления крупнейших современных исполнителей станут не поздравлением к юбилейной дате, а данью памяти выдающегося дирижера. Более сорока лет маэстро Юрий Темирканов отдал работе с оркестрами Ленинградской-Петербургской филармонии — возглавляя в 1968-1976 годах Академический симфонический оркестр, а затем встав во главе Заслуженного коллектива России в 1988 году и оставаясь его руководителем до конца жизни. При этом яркой страницей биографии Юрия Хатуевича стала работа в Кировском — Мариинском театре, эти годы — с 1976 по 1988 — важная веха и в истории театра. Поэтому приглашение Симфонического оркестра театра и его руководителя, Валерия Гергиева, в программу фестиваля памяти маэстро Юрия Темирканов — шаг в высшей степени логичный и естественный.
Выступление Валерия Гергиева в память о Юрии Темирканове пройдет на сцене Петербургской филармонии 18 декабря. Мариинский театр также отдаст дань памяти дирижеру. 10 декабря, в день, когда выдающемуся дирижеру могло бы исполниться 85 лет, на исторической сцене Мариинского состоится показ оперы «Евгений Онегин» в постановке Юрия Темирканова.
Премьера произведения состоялась в Мариинском театре в 1982 году. В то время Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра, выступив также в качестве режиссера-постановщика. Сам он вспоминал, что это была непростая задача: «Ты должен думать и о том, что делается в оркестре, и о том, как построить спектакль музыкально; невольно ты все время находишься на сцене, потому что каждое движение — это то, что ты пережил сам».
Напомним, Юрий Темирканов скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Памяти дирижера и художественного руководителя Петербургской филармонии посвятят зимний фестиваль «Площадь Искусств» — основанный Темиркановым, он более 20 лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. «Так будет и в этот раз, но, к сожалению, выступления крупнейших современных исполнителей прозвучат не как поздравление к юбилейной дате, а как дань памяти выдающегося дирижера», — отметил заместитель худрука Петербургской филармонии Евгений Петровский.
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