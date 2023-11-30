Валерий Гергиев впервые за 10 лет выступит в Петербургской филармонии — с вечером-посвящением Юрию Темирканову

Выступление Валерия Гергиева в память о Юрии Темирканове пройдет на сцене Петербургской филармонии 18 декабря. Мариинский театр также отдаст дань памяти дирижеру. 10 декабря, в день, когда выдающемуся дирижеру могло бы исполниться 85 лет, на исторической сцене Мариинского состоится показ оперы «Евгений Онегин» в постановке Юрия Темирканова.

Премьера произведения состоялась в Мариинском театре в 1982 году. В то время Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра, выступив также в качестве режиссера-постановщика. Сам он вспоминал, что это была непростая задача: «Ты должен думать и о том, что делается в оркестре, и о том, как построить спектакль музыкально; невольно ты все время находишься на сцене, потому что каждое движение — это то, что ты пережил сам».

Напомним, Юрий Темирканов скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Памяти дирижера и художественного руководителя Петербургской филармонии посвятят зимний фестиваль «Площадь Искусств» — основанный Темиркановым, он более 20 лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. «Так будет и в этот раз, но, к сожалению, выступления крупнейших современных исполнителей прозвучат не как поздравление к юбилейной дате, а как дань памяти выдающегося дирижера», — отметил заместитель худрука Петербургской филармонии Евгений Петровский.

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