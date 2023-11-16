Элисо Вирсаладзе посвятит концерт в Петербургской филармонии памяти Юрия Темирканова

Вместе с Заслуженным коллективом России под управлением Александра Рудина пианистка исполнит Пятый фортепианный концерт Бетховена и три симфонии Гайдна.
Элисо Вирсаладзе в Большом зале Петербургской филармонии
Первое совместное выступление Элисо Вирсаладзе и Юрия Темирканова состоялось в 1968 году в Литве, во время гастролей Заслуженного коллектива Республики, сейчас — Заслуженного коллектива России. Годом ранее Темирканов дебютировал в Большом зале Ленинградской филармонии, а гастролировал уже в качестве главного дирижера Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, ныне — Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии.
«На протяжении всего творческого пути Юрий Темирканов многократно выступал с Элисо Вирсаладзе — как на сцене Ленинградской-Петербургской филармонии, так и во время многочисленных гастролей ее симфонических оркестров. Юрий Темирканов и Элисо Вирсаладзе совместно дали более ста концертов. Музыканты были связаны не только творческими, но и теплыми личными отношениями», — отмечают в филармонии, где 18 ноября пройдет концерт пианистки.
Напомним, Юрий Темирканов скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Памяти дирижера и художественного руководителя Петербургской филармонии посвятят зимний фестиваль «Площадь Искусств» — основанный Темиркановым, он более 20 лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. «Так будет и в этот раз, но, к сожалению, выступления крупнейших современных исполнителей прозвучат не как поздравление к юбилейной дате, а как дань памяти выдающегося дирижера», — отметил заместитель худрука Петербургской филармонии Евгений Петровский.
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