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Отправляетесь на заслуженный уикенд — «Директор Всего» разрешил! Слушаем его новый мини-альбом «Мой мир»

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Это пять танцевальных треков про любовь, силу мысли, новые бизнес-направления и, конечно, его любимый вид спорта — теннис.

Мини-альбом «Мой мир» возвращает «Директора Всего» к корням своего творчества — клубной музыке и танцевальной электронике. «Релиз был записан на одном дыхании, когда я вернулся из отпуска весной 2023. Хорошенько отдохнув и набравшись новых сил я оглянулся на проделанную работу и понял, что пришло время выпустить музыку, которая будет «работать» в клубах», — поделился музыкант.

«Директор Всего» —  проект электронного музыканта Андрея Ли (Obgon), который выбрал для себя альтер эго строгого начальника. В 2019 году «Директор Всего» представил дебютный альбом «Всего» (одна из лучших пластинок года по версии редакции!) — абстрактный, как электронный документооборот, непредсказуемый, как внеплановые проверки, эмоциональный, как первое собрание, и долгожданный, как 13-я зарплата. А в 2022-ом впервые ушел в «Отпуск» (разумеется, высокооплачиваемый!), выпустив одноименный альбом

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