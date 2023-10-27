Мини-альбом «Мой мир» возвращает «Директора Всего» к корням своего творчества — клубной музыке и танцевальной электронике. «Релиз был записан на одном дыхании, когда я вернулся из отпуска весной 2023. Хорошенько отдохнув и набравшись новых сил я оглянулся на проделанную работу и понял, что пришло время выпустить музыку, которая будет «работать» в клубах», — поделился музыкант.