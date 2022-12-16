Директор Всего оставляет бизнес-задачи в кабинете офиса на джазовом альбоме «Отпуск»

Это история, рассказанная в семи треках, на которых «самый занятой гражданин» наконец-то может расслабиться, оставить свой костюм дома и отдохнуть. Отправляемся в отпуск! Разумеется, высокооплачиваемый.
О бизнесе, «Отпуске» и джазе:
«Отпуск» — действительно важная для меня работа, ведь именно в этом альбоме мне удалось обрести новый для себя звук и поработать в команде с одними из лучших джазовых музыкантов. Каждый альбом Директора Всего — это как запуск нового бизнеса: приходится использовать новые инструменты, подходы, менять жанр. Поэтому, когда я думал о следующем альбоме пару лет назад, мне показалось, что записать джазовый альбом — это отличный челлендж, который поможет вывести мой бизнес на новый уровень, к тому же джаз — это любимый жанр.
В записи пластинки приняли участие саксофонист Азат Гайфуллин, басист Артем Баскаков, барабанщик Михаил Фотченко и отвечаюший за рэп Котзи Браун. Сведением занимался Евгений Горбунов, который в чем-то тоже «директор всего» — в его послужном списке проекты NRKTK, «ГШ» и «Интурист».
«Директор всего» — проект электронного музыканта Андрея Ли (Obgon), который выбрал для себя альтер эго строгого начальника. Композиции, вошедшие в дебютный альбом «Всего», абстрактные, как электронный документооборот, непредсказуемые, как внеплановые проверки, эмоциональные, как первое собрание и долгожданные, как 13-я зарплата. Живые выступления Директора не обходятся без офисного стола и строгого костюма — не сомневаемся, при возможности он уволит каждого пришедшего.
16+
Комментарии (0)