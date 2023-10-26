На Новой сцене пройдет джазовый фестиваль к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда

11 ноября в фойе Новой сцены танцевальная труппа «Антон тут рядом» покажет премьеру «передвижного» перформанса «Скрытое». Автор идеи и хореограф Алевтина Грунтовская так формулирует его посыл: «Инклюзивный перформанс — процесс движения от скрытого и тайного к заметной форме, возможно, даже поэтической. В перформансе участники постоянно будут находиться в движении — чем бы для них оно ни являлось. Важным здесь становится заигрывание с идеей биомеханики Всеволода Мейерхольда, идеей участия ритма, механики, дисциплины и формы, а также обращение к поэзии».