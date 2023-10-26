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Музыка

На Новой сцене пройдет джазовый фестиваль к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда

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Мейерхольдовский сезон не случайно начинается с него: известно, что именно режиссер впервые — по крайней мере, в истории отечественного театра, — вывел на сцену джаз-бэнд летом 1924 года в Ленинграде. Также существует легенда, что Мейерхольд одолжил своему бывшему студийцу Валентину Парнаху деньги на музыкальные инструменты для создания первого советского джаз-бэнда.

Изображение предоставлено командой Новой сцены Александринского театра

Ноябрьский джазовый фестиваль «Jazz M» на Новой сцене Александринского театра — это девять событий за два дня и один концерт, предваряющий фестивальный уик-энд. 10 ноября здесь пройдет аудиовизуальный концерт «Noiseroom: индастриал». В большом зале будут исполнены три перформанса от междисциплинарных художников и музыкантов. Среди участников — российско-голландский индастриал дуэт Razmotchiki Katushek и петербургский видеохудожник Юрий Элик, SymphoCat, Dmitry Lu, Thiasos Butoh и Олег Потий с коллективным аудиовизуальным перформансом «6’33», а также Андрей Поповский, Владимир Лучанский и Кристине Казарян с пространственным звуковым перформансом «негромко».

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11 ноября в фойе Новой сцены танцевальная труппа «Антон тут рядом» покажет премьеру «передвижного» перформанса «Скрытое». Автор идеи и хореограф Алевтина Грунтовская так формулирует его посыл: «Инклюзивный перформанс — процесс движения от скрытого и тайного к заметной форме, возможно, даже поэтической. В перформансе участники постоянно будут находиться в движении — чем бы для них оно ни являлось. Важным здесь становится заигрывание с идеей биомеханики Всеволода Мейерхольда, идеей участия ритма, механики, дисциплины и формы, а также обращение к поэзии». 

Изображение предоставлено командой Новой сцены Александринского театра

В этот же день камерный оркестр Андрея Красильникова сыграет петербургскую премьеру альбома «Blood Belly Comb Jelly». Ученый, доктор химический наук, член-корреспондент РАН и перкуссионист Алексей Бобровский сыграет на ударной установке, состоящей из двух десятков барабанов и тарелок. А трио Игоря Яковенко представит свой альбом «Hyperfocus», который был выпущен на лейбле Rainy Days в апреле 2023 года.

Изображение предоставлено командой Новой сцены Александринского театра

Второй день фестиваля откроет концерт представителей нового поколения современного российского джаза — трио Михаила Марышева. В программе авторские композиции и музыка с лайв-альбома «Live at JFC», записанного в культовом петербургском джаз клубе JFC в рамках фестиваля «Rainy Hot Culture Jazz Days». Позже — впервые и специально для фестиваля — вместе соберутся Вячеслав Гайворонский, Николай Рубанов и Трио ГУДДРОН (Константин Оганов, Кирилл Клюшин и Михаил Кулешин). Музыканты готовят особенную программу в широком спектре импровизационной музыки — от авангарда и контемпорари до ритмичного нео-джаза и композиционного импров. Завершит фестиваль квинтет саксофониста и композитора Дмитрия Мосьпана с программой «Мотивация».

Изображение предоставлено командой Новой сцены Александринского театра

Джазовый фестиваль «Jazz M» пройдет 11 и 12 ноября на Новой сцене Александринского театра. Подробности программы можно найти по ссылке.

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