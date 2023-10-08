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Музыка

В Петербурге стартовал международный фестиваль скрипки

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Он пройдет под девизом «В честь Давида Ойстраха» — скрипача, которому посвящали свои произведения Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян.

DeshaCAM/shutterstock

Автором и идейным вдохновителем фестиваля выступил скрипач и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист России Сергей Стадлер. Программа соберет на лучших академических сценах выдающихся музыкантов и талантливых молодых исполнителей. Среди них: Граф Муржа, Максим Федотов, Николай Мадоян, Гайк Казазян и другие.

Программу фестиваля составили семь музыкальных событий в Большом зале Филармонии, Эрмитажном театре, Мальтийской капелле и Меншиковском дворце. Среди музыкальных редкостей - сочинения основоположника российского скрипичного исполнительства Ивана Хандошкина, о котором с восхищением отзывались его современники.

Закроет программу 16 октября совместный вечер со Всемирным клубом Петербуржцев. Этот вечер напомнит о вкладе Петербурга в становление и развитие не только русской, но и мировой скрипичной школы.

Напомним, что сейчас также проходит фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». Он охватывает музыку около 60 авторов разных поколений.

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