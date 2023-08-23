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The Rolling Stones анонсировали первый с 2005 года альбом

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Группа сделала это необычным способом. Поклонники обратили внимание на объявление вымышленной компании по ремонту стекол Hackney Diamonds в местной газете.

Everett Collection / Shutterstock.com

Фанаты музыкантов обнаружили в одной из американских газет странное объявление вымышленной компании. На нем изображена уменьшенная копия логотипа группы, а в описании говорится, что компания основана в 1962 году — в год основания The Rolling Stones. В тексте рекламы есть несколько отсылок на знаменитые песни: «Наша дружелюбная команда обещает вам Satisfaction. Мы починим ваши Shattered окна, если вы скажете Gimme Shelter». А если позвонить по номеру, указанному в объявлении, то автоответчик сообщит дату открытия в сентябре и адрес офиса на Мэйр-стрит.

Напомним, что последняя пластинка The Rolling Stones с новыми песнями A Bigger Ban» вышла в 2005 году. Затем группа выпускала только переиздания хитов и сборники.

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