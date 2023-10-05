«Фонотека» отмечает 18-летие — с мастер-классом по диджеингу, камерным концертом и винилом

Специально для «Собака.ru» команда «Фонотеки» рассказала о том, каким был для их 18-й год и почему музыка по-прежнему важна — возможно, даже сильнее, чем раньше.

Как изменилась работа «Фонотеки» за этот год?

«Фонотека» выстояла — и это самое главное. Мы сохранили весь наш штат и зарплаты (а это 25 человек), а также приемлемые цены (ведь европейский товар страшно подорожал). С самого первого дня работы мы четко знали: главное продолжать, все остальное — это технические вопросы. Когда у тебя есть большая цель, чем коммерция, то твой пусть всегда широк и освещен. Когда ты не один и рядом еще много светлячков, это дает силы и надежду. Мы научились работать удаленно с теми, кто теперь далеко, мы очухались после потерь тех, кто просто исчез, мы наладили все процессы по-новому. И, как оказалось, стали намного свободней, мы стали еще более индепендент рекорд стор. Эта ситуация показала нам, что мы можем, и расширила горизонты. Не хочется, конечно, превоспевать трудности, однако же есть очень много благодарности за тот опыт, которые они нам открыли. Какой сильный рост!

Музыка по-прежнему нужна людям? Больше или меньше стали к ней обращаться?

«Фонотека» — это аптека, но для души. И, как вы понимаете, почувствовать себя лучше — это очень ценно в данный момент. Больше радости — это то, что помогает держаться на плаву, что лечит, делает нас всех сильней. Ну и это так нужно сейчас и нам, и нашим прихожанам. Да — музыка стала нужна еще больше!

Почему важно именно сейчас продолжать работу и строить комьюнити вокруг себя, быть не просто магазином, а местом, куда люди могут прийти и ненадолго забыть о происходящем вокруг?

Потому что еще 18 лет назад мы задумали открыть место, где люди чувствую себя лучше... Простые люди, которые любят музыку. Не отвергать, не умничать, не переделывать, не воспитывать вкус, а просто узнавать, что любит человек, какая музыка его успокоит, укрепит, обрадует, обнадежит и поддержит. И вот эта суть нас и держит на плаву.

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