Алексей Ретинский — выпускник Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского (2009), Цюрихской высшей школы искусств (2014), аспирант Университета музыки и исполнительских искусств в Граце (класс композитора Беата Фуррера, 2015-2016). В 2020 году композитор переехал из Вены в Петербург, чтобы стать первым резидентом культурно-образовательного центра Дом Радио и musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса. Здесь он занимается написанием камерной и симфонической музыки, а также создает электроакустические перформансы.

Все сочинения «петербургской тетради песен» были написаны за 3,5 года резидентства в Доме Радио, большинство из них — для определенных исполнителей и в сотворчестве с ними. В рамках двух концертов произведения исполнит камерный состав musicAeternа. В программе «Bride song» на стихи Эмили Дикинсон, «Rex tremendae» на латинский текст реквиема, «La Destruction» на стихи Шарля Бодлера, «Ты — ликами цветов» на стихи Геннадия Айги, «Я ходил без тебя в луга» на стихи Эжена Гильвика, а также две премьеры: «Добрый человече» на стихи Булата Окуджавы и «Колосок» на собственный текст Ретинского.

Камерные концерты Алексея Ретинского «Songbook» пройдут 1 и 3 октября в Доме Радио на Итальянской улице, 27.

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