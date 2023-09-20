Мариинский театр представит первую премьеру сезона — оперу «Демон» Антона Рубинштейна

В основе произведения — одноименная поэма Михаила Лермонтова. Она не раз привлекала внимание композиторов — только во второй половине XIX века появились опера Бориса Фитингофа-Шеля, музыкальные картины Павла Бларамберга и симфония Эдуарда Направника. Однако, как отмечают в театре, «наибольшую популярность снискала» именно опера Рубинштейна, оконченная в 1871 году.
Мировая премьера «Демона» Антона Рубинштейна состоялась в Мариинском театре в январе 1875 года. За дирижерским пультом стоял Эдуард Направник. Как рассказали «Собака.ru» в театре, критика встретила сочинение «весьма сдержанно и в какой-то мере неблагосклонно», хотя у публики оно имело огромный успех. В Москве опера прозвучала спустя четыре года под управлением Энрико Бевиньяни. За дирижерским пультом сочинения в разное время также стояли Густав Малер и Сергей Рахманинов.
В партиях Князя Гудала и Демона на сцену не раз выходил Федор Шаляпин. «Знаменитый бас сумел раскрыть мучительные душевные терзания героя, его напряженную внутреннюю борьбу. Но главное — шаляпинский Демон был гордым мятежником, чей отказ от борьбы ради любви артист представил не как благо, а как поражение. К трактовке, в которой нашла отражение поднимающаяся революция, относились по-разному, но нельзя отрицать, что такой Демон стал настоящим героем своего времени, тем, кого требовала новая эпоха», — говорят о его вкладе в оперу в Мариинском театре.
За рубежом «Демона» впервые исполнили в 1880 году в Гамбурге, после чего опера начала шествие по мировым сценам Лондона (1881), Кельна (1882), Лейпцига (1883), Вены, Монте-Карло, Нью-Йорка, Тель-Авива и Риги. Параллельно с этим сочинение звучало в российских городах. Последняя постановка в Мариинском увидела сцену в 2003 году, однако в репертуаре не закрепилась.
«Демон» возвращается в Мариинский театр в постановке режиссера Елизаветы Корнеевой. В новом прочтении опера будет лишена пространственно-временных координат: произведение наполнено метафорами, отголосками и символами — от греческого театра до песочницы.
Режиссер — о «Демоне» Антона Рубинштейна:
Это самая популярная опера у Рубинштейна, которая широко известна не только в России, но и за рубежом. Тем не менее, как мне кажется, она все еще не раскрыта. Может, ее время еще не пришло или оно вот-вот подступает. А интересна она тем, что это вечная тема и это вечный конфликт человека. Мы наблюдаем его проявление сегодня и будем наблюдать завтра, мы не раз видели его на протяжении истории. Поэтому Рубинштейн здесь абсолютно угадал с тематикой, если говорить о его постоянстве пребывания на оперной сцене. Я приглашаю зрителей присоединиться к нашему суду. Мы будем судить Демона. Все мы сядем на скамьи присяжных и будем выписывать свой приговор. А там уж посмотрим, каким он будет.
Премьера «Демона» Антона Рубинштейна состоится 23 и 24 сентября на новой сцене Мариинского театра. Главные партии готовят Глеб Перязев, Магеррам Гусейнов и Евгений Никитин (Демон), Юрий Воробьев, Олег Сычев и Мирослав Молчанов (Князь Гудал), Инара Козловская, Екатерина Гончарова, Ольга Маслова и Наталья Павлова (Тамара), а также Игорь Морозов, Роман Широких и Кирилл Белов (Князь Синодал).
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