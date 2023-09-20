Мариинский театр представит первую премьеру сезона — оперу «Демон» Антона Рубинштейна

Мировая премьера «Демона» Антона Рубинштейна состоялась в Мариинском театре в январе 1875 года. За дирижерским пультом стоял Эдуард Направник. Как рассказали «Собака.ru» в театре, критика встретила сочинение «весьма сдержанно и в какой-то мере неблагосклонно», хотя у публики оно имело огромный успех. В Москве опера прозвучала спустя четыре года под управлением Энрико Бевиньяни. За дирижерским пультом сочинения в разное время также стояли Густав Малер и Сергей Рахманинов.

В партиях Князя Гудала и Демона на сцену не раз выходил Федор Шаляпин. «Знаменитый бас сумел раскрыть мучительные душевные терзания героя, его напряженную внутреннюю борьбу. Но главное — шаляпинский Демон был гордым мятежником, чей отказ от борьбы ради любви артист представил не как благо, а как поражение. К трактовке, в которой нашла отражение поднимающаяся революция, относились по-разному, но нельзя отрицать, что такой Демон стал настоящим героем своего времени, тем, кого требовала новая эпоха», — говорят о его вкладе в оперу в Мариинском театре.

За рубежом «Демона» впервые исполнили в 1880 году в Гамбурге, после чего опера начала шествие по мировым сценам Лондона (1881), Кельна (1882), Лейпцига (1883), Вены, Монте-Карло, Нью-Йорка, Тель-Авива и Риги. Параллельно с этим сочинение звучало в российских городах. Последняя постановка в Мариинском увидела сцену в 2003 году, однако в репертуаре не закрепилась.