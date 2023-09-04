Петербургский пианист Арсений Мун стал лауреатом итальянского конкурса имени Ферручо Бузони

Арсений Мун родился в 1999 году в Петербурге. В шесть лет начал заниматься игрой на фортепиано под руководством Елены Зябревой. В 2010–2017 годах обучался у Александра Сандлера: сначала в средней специальной музыкальной школе при Консерватории имени Римского-Корсакова, затем и в самой консерватории. Ныне Арсений Мун — студент Сергея Бабаяна в Джульярдской школе в Нью-Йорке.

В 2009 году пианист дебютировал с симфоническим оркестром в Петербургской филармонии, а в 2014-м дал первый сольный концерт — в Доме Моцарта в Вене. Лучший пианист по версии фестиваля Вербье в Швейцарии и официальный артист Yamaha не ограничивается академической музыкой: гастролирующий по всему миру сноубордист (да-да!) думает о коллаборации с Ниной Кравиц.