18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Альбом Принса Diamonds and Pearls переиздадут. В него войдут почти 50 новых треков

Поделиться:

Обновленная версия лонгплея выпустят 27 октября. В этот день делюкс-издание Diamonds and Pearls появится в продаже — оно будет стоит от 13 до 395 долларов в зависимости от версии.

360b / Shutterstock.com

Пластинку можно будет купить в диджитал-формате, на CD-дисках или виниле. В нее войдут ремиксы, демоверсии песен Принса и другие эксклюзивные материалы. В совокупности релиз будет состоять из 75 треков. Оригинальный альбом «Diamonds and Pearls» вышел в 1991 году. В него вошли такие синглы, как «Cream», «Strollin’» и «Gett Off». Пластинка была первой в карьере Принса, на обложке которого было указано название аккомпанирующей группы The New Power Generation.

На голографическом кавере релиза Принс появился вместе с двумя танцовщицами Лори Вернер и Робией ЛаМорте. В альбом вошли 13 песен, в том числе фиты с Леви Сисером-мл., Кирком Джонсоном, Рози Гейнс и Тони Мосли.

The Rolling Stones анонсировали первый с 2005 года альбом. Группа сделала это необычным способом.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: