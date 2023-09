Альбом Принса Diamonds and Pearls переиздадут. В него войдут почти 50 новых треков

Пластинку можно будет купить в диджитал-формате, на CD-дисках или виниле. В нее войдут ремиксы, демоверсии песен Принса и другие эксклюзивные материалы. В совокупности релиз будет состоять из 75 треков. Оригинальный альбом «Diamonds and Pearls» вышел в 1991 году. В него вошли такие синглы, как «Cream», «Strollin’» и «Gett Off». Пластинка была первой в карьере Принса, на обложке которого было указано название аккомпанирующей группы The New Power Generation.

На голографическом кавере релиза Принс появился вместе с двумя танцовщицами Лори Вернер и Робией ЛаМорте. В альбом вошли 13 песен, в том числе фиты с Леви Сисером-мл., Кирком Джонсоном, Рози Гейнс и Тони Мосли.

