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Музыка

The Weeknd рассказал, что будущий трек Another One Of Me станет последним фитом в его карьере

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Такое заявление Абель Тесфайе сделал на своем концерте в Варшаве. С кем будет трек точно неизвестно. Поклонники предполагают, что на фите появится French Montana.

Christian Bertrand / Shutterstock.com

Фанаты сделали вывод, что The Weeknd выпустит сингл совместно с French Montana, потому что несколько лет назад исполнитель опубликовал сниппет в своих соцсетях. «Это будет последний фит в моей карьере», — написал Тесфайе в X (Twitter) и добавил: «Если только Daft Punk не воссоединятся».

Вместе с этой группой он работал над треками Starboy и I Feel It Coming с его третьего студийного альбома 2016 года. Через год он выступил с французским дуэтом на церемонии вручения Грэмми.

В мае Daft Punk вернулись с переизданием альбома Random Access Memories. В новую версию релиза вошли дополнительные 35 минут неизданной ранее музыки, включая демо-записи и ауттейки с сессий записи.

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