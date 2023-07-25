Стартовавшая в марте в Центре современного искусства «Винзавод», выставка от создателей проектов «Балабанов» и «Виктор Цой. Путь героя» стала самой популярной среди новых выставок в Москве и собрала более 110 тысяч посетителей. Для Петербурга экспозицию дополнят уникальными объектами, связанными как с группой, так и с историей панк-движения в Ленинграде.
Создателями и продюсерами выставки «Панк-культура. Король и Шут» являются продюсерский центр «Плюс Студия» и бюро Planet9, известное своими выставками «Балабанов», «Виктор Цой. Путь героя» и «Первая позиция. Русский балет». «Панк-культура. Король и Шут» — уже второй проект бюро, который пройдет в «Севкабель Порту». Как рассказали «Собака.ru» кураторы, экспозиция проведет зрителей через историю зарождения и развития панка, его появления в России и одновременно — историю группы «Король и Шут», осмыслившей панк-рок через мистические образы.
В составе кураторской группы над экспозицией работали музыкальный критик и радиоведущий Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская. Консультировали кураторскую группу вдова Егора Летова Наталья Чумакова, вдова Андрея Панова Ольга Король-Бородюк и художник-график, автор книги «Хулиганы 1980-х» и «Типа панки» Миша Бастер.
Продюсер выставки, управляющий партнер Planet9:
Принимая решение показать выставку в Петербурге, мы основывались на двух факторах: высокий интерес к теме панк-культуры и истории группы «Король и Шут», который мы увидели в Москве, и желание сделать по сути пересборку выставки, с акцентом на Ленинград и Петербург в истории отечественного панка и группы «Король и Шут» соответственно. Мы хотим сделать выставку в Петербурге такой, чтобы она была интересна тем нашим зрителям, которые её уже видели в Москве, то есть она должна отличаться от первого сезона. Получится это или нет, узнаем осенью в Петербурге.
Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется в «Севкабель Порту» в ноябре.
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