Александр Кармаев

Продюсер выставки, управляющий партнер Planet9:

Принимая решение показать выставку в Петербурге, мы основывались на двух факторах: высокий интерес к теме панк-культуры и истории группы «Король и Шут», который мы увидели в Москве, и желание сделать по сути пересборку выставки, с акцентом на Ленинград и Петербург в истории отечественного панка и группы «Король и Шут» соответственно. Мы хотим сделать выставку в Петербурге такой, чтобы она была интересна тем нашим зрителям, которые её уже видели в Москве, то есть она должна отличаться от первого сезона. Получится это или нет, узнаем осенью в Петербурге.