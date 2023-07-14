По признанию Feduk, он вдохновился музыкой Сироткина, «этим меланхоличным музлом», уже после первого прослушивания — и сразу сделал ее своей любимой для «прогулок под дождем, в лесу и просто поездок в машине, чтобы подумать о чем-то своем». «После прослушивания первой демки "Никто не любит быть один" у меня слеза навернулась. Я подумал, а как мне вообще туда поместиться? Но ребята сказали "не дрейфь"», — поделился музыкант.