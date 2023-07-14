Это первый сингл группы, в записи которого принял участие еще один вокалист. По словам музыкантов, фит стал для них интересным опытом, поскольку у каждого из артистов свой подход к написанию музыки.
«Идея сделать фит пришла давно, но мы боялись провала, потому что пишем совсем разную музыку. В конце концов страх превратился в любопытство и интерес. Мы взяли тему одиночества, близкую обоим, и поместили голос Феди в нашу музыкальную вселенную. Мы хотели, чтобы при прослушивании чувствовалась пыль на асфальте, ветер в деревьях и птицы над головой», — рассказывает Сергей Сироткин.
По признанию Feduk, он вдохновился музыкой Сироткина, «этим меланхоличным музлом», уже после первого прослушивания — и сразу сделал ее своей любимой для «прогулок под дождем, в лесу и просто поездок в машине, чтобы подумать о чем-то своем». «После прослушивания первой демки "Никто не любит быть один" у меня слеза навернулась. Я подумал, а как мне вообще туда поместиться? Но ребята сказали "не дрейфь"», — поделился музыкант.
Напомним, в прошлом году «Сироткин» выпустил альбом «Тень первого облака». Внутри релиза инди-группы восемь новых песен, отсылки на аниме «Унесенные призраками» и атмосфера легкости. «Он легкий, тяжелый, духоподъемный, грустный, быстрый и задумчивый. В нем восемь песен, с каждой мы боролись, но все приручили», — рассказывали об альбоме музыканты.
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