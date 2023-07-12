Мариинский театр возвращает раритеты на сцены к завершению 240-го сезона

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «центром притяжения для театралов» станет абонемент «Возвращение раритетов на сцены Мариинского театра», включающий в себя редко исполняемые произведения. Это «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса (12 июля), «Тоска» Пуччини (13 июля), «Гугеноты» Мейербера (15 июля), «Мертвые души» Щедрина (16 июля), «Сицилийская вечерня» Верди (18 июля), «Демон» Рубинштейна (23 июля), «Тристан и Изольда» Вагнера (24 июля) и «Манон Леско» Пуччини (5 августа).

Еще один абонемент — для ценителей творчества Сергея Прокофьева. В нем представлены опера «Огненный ангел» (12 июля), балеты «Ромео и Джульетта» (12 и 23 июля), а также концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева с участием Дениса Мацуева (18 июля). Каждый абонемент можно собрать самостоятельно — от двух событий и более.

Ранее Мариинский театр также объявил месяц Рихарда Вагнера — с премьерой «Нюрнбергских мейстерзингеров» и обновленной театралогией «Кольцо нибелунга». Подробнее о программе мы писали здесь.