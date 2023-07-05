Мариинский театр объявил месяц Рихарда Вагнера — с премьерой «Нюрнбергских мейстерзингеров» и обновленной театралогией «Кольцо нибелунга»

Главным событием «Месяца Вагнера в Мариинском» станет премьера «Нюрнбергских мейстерзингеров» — трехактной и единственной комической оперы композитора. Как отмечают в театре, это «опера-праздник, жизнеутверждающее, наполненное немецким юмором» произведение, которое несмотря на это «полностью соответствует масштабам вагнеровской мысли». Премьера станет данью Мариинского композитору, чьи сочинения всегда занимали особое место в репертуаре театра. Дебютные показы пройдут 21, 22 и 30 июля. За дирижерский пульт в эти дни встанет Валерий Гергиев.

Исполнением музыки Вагнера откроется и II Международный музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей», стартующий сегодня, 5 июля, в Концертном зале Мариинского театра. В течение месяца в стенах театра прозвучат и другие оперы композитора. 9 июля исполнят завораживающий «Лоэнгрин», 17 июля — философский «Тангейзер», 24 июля будет дана драма «Тристан и Изольда», 25 июля — опера-мистерия «Парсифаль».

Отдельное место в программе «Месяца Вагнера в Мариинском» занимает знаменитая тетралогия Вагнера «Кольцо нибелунга»: «Золото Рейна» (27 июля) и «Валькирия» (3 августа). На сцене театра представят обновленные версии постановок — дополненные световыми решениями и видеодекорациями театрального художника, художника по свету и автора мультимедийных спектаклей Глеба Фильштинского. Дирижировать в эти вечера также будет Валерий Гергиев.

12+