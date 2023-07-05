Мариинский театр объявил месяц Рихарда Вагнера — с премьерой «Нюрнбергских мейстерзингеров» и обновленной театралогией «Кольцо нибелунга»

В этом году отмечается 210 лет со дня рождения немецкого композитора и дирижера. Премьерой оперы в трех действиях, написанной в 1861-1867 годах и считающейся одной из вершин творчества Вагнера, театр торжественно закроет свой юбилейный, 240-й сезон. Рассказываем о программе «Месяца Вагнера в Мариинском».
«Золото Рейна»
Главным событием «Месяца Вагнера в Мариинском» станет премьера «Нюрнбергских мейстерзингеров» — трехактной и единственной комической оперы композитора. Как отмечают в театре, это «опера-праздник, жизнеутверждающее, наполненное немецким юмором» произведение, которое несмотря на это «полностью соответствует масштабам вагнеровской мысли». Премьера станет данью Мариинского композитору, чьи сочинения всегда занимали особое место в репертуаре театра. Дебютные показы пройдут 21, 22 и 30 июля. За дирижерский пульт в эти дни встанет Валерий Гергиев.
Исполнением музыки Вагнера откроется и II Международный музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей», стартующий сегодня, 5 июля, в Концертном зале Мариинского театра. В течение месяца в стенах театра прозвучат и другие оперы композитора. 9 июля исполнят завораживающий «Лоэнгрин», 17 июля — философский «Тангейзер», 24 июля будет дана драма «Тристан и Изольда», 25 июля — опера-мистерия «Парсифаль».
Отдельное место в программе «Месяца Вагнера в Мариинском» занимает знаменитая тетралогия Вагнера «Кольцо нибелунга»: «Золото Рейна» (27 июля) и «Валькирия» (3 августа). На сцене театра представят обновленные версии постановок — дополненные световыми решениями и видеодекорациями театрального художника, художника по свету и автора мультимедийных спектаклей Глеба Фильштинского. Дирижировать в эти вечера также будет Валерий Гергиев.
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