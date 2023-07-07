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«Манеж» проведет двухдневную звуковую зин-лабораторию с исследованием и написанием музыки. Как принять в ней участие?

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Вдохновением для участников станет прогулка по выставке «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки», а ритмы экспозиции лягут в основу джема. На второй день ощущения, эмоции и исследования переложат на бумагу, оформив все в коллективный зин.

ЦВЗ "Манеж"

Василий Власов, "Доски странствий". 2017 год. Из экспозиции выставки «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» 

Как рассказали в команде «Манежа», в рамках лаборатории каждый участник попробует себя в роли исследователя и соавтора мелодии. Для участия не обязательно уметь петь или играть на музыкальных инструментах, главное — «желание отправиться на поиски чего-то нового и быть открытыми для творческих экспериментов». Музыка будет рождаться во время джем-сессий, вдохновленных африканскими ритмами.

«Мелодии народов Африки часто строятся на коллективном создании и совместном прослушивании. Это дает возможность свободнее выражать себя и во многом является прекрасным инструментом для общения. Используя это как отправную точку, мы сформируем свое звуковое пространство», — отмечают в команде выставочного пространства.

На второй день лаборатории ощущения, эмоции и итоги исследований первого дня будут перенесены на бумагу и оформлены в коллективный зин — независимую публикацию, издаваемую непосредственно самим автором. Каждый участник сможет сделать небольшой журнал, выполненный в любой технике и на любую тему. По результатам лаборатории каждый зин станет частью одного общего коллективного онлайн-зина.

Помогать участникам будут междисциплинарная художница, кураторка и исследовательница акустических ландшафтов Дарья Орлова, работающая с формой книги художница и дизайнерка Ия Унова, а также исследователь и куратор библиотеки зинов «Манежа» Оля Зайцева. Чтобы принять участие в зин-лаборатории, которая пройдет 15 и 16 июля, необходимо заполнить форму по ссылке. «Обязательным условием является посещение двух встреч на площадке «Манежа», коллективная работа над проектом и наличие при себе паспорта», — отмечают в команде ЦВЗ.

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