«Манеж» покажет произведения современного искусства Африки последних 60 лет. Это выставка «Перевернутое сафари»

Первая масштабная выставка африканского совриска в России объединит работы 47 африканских и 14 российских художников, подлинные артефакты стран Африки из коллекции Фонда просветительских инициатив Поленова, а также документальные свидетельства: книги, программные эссе и фотографии хрестоматийных выставок, открывших западному зрителю своеобразие африканского искусства.
В экспозиции выставки «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» представят более 30 предметов искусства — живопись, скульптуру, фотографии, а также 9 видеоработ и 3 масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта. Название выставки отсылает к необходимости пересмотра устоявшегося одномерного взгляда на африканское искусство.
Все произведения посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия разных и часто непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности и практикам самоопределения. В пространстве экспозиции они вступят в диалог с предметами традиционного африканского искусства, а работы российских художников визуализируют меняющееся восприятие африканского региона.
В числе экспонатов — объекты из коллекции бразильского фотографа и собирателя африканского искусства Эдди Новарро, которая была передана в собрание Фонда просветительских инициатив Поленова в 2003 году. Для выставки ее кураторы актуализировали коллекцию. «Василий Поленов, как и многие другие русские художники, много путешествовал, был на Ближнем Востоке, в том числе в Египте, привозил в усадьбу различные диковинные предметы и артефакты. Коллекция африканского искусства в усадьбе Поленова — продолжение интересов и увлечений ее хозяина», — отмечают в «Манеже».
Директор Центрального выставочного зала «Манеж» — о выставке «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»:
Посетители «Манежа» смогут увидеть разные грани творчества современных художников стран Африки, проследить динамику трансформации местной культуры и выработать новый подход к искусству этого региона. Задача «перевернутого сафари» — показать сходства, а иногда и пересечения культурных зон, которые неоднократно оказывались исключены из процесса генерации знания, избежать любого рода предопределенности и найти в отражении африканских художественных практик себя и собственный опыт.
Специалист в области африканского искусства и куратор выставки:
До середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали как этнографический или антропологический элемент, лишенный эстетической ценности, а в последние годы порой рассматривают, как способ рассказать западной аудитории об опыте носителей иной культуры. Подобный взгляд укрепляет стереотипы об Африке и заставляет воспринимать авторов через призму их этнической принадлежности. Говоря «перевернутый», мы имеем в виду наш способ работы: мы дали художникам свободу самопрезентации.
Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» пройдет с 13 июля по 3 сентября 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж».
12+
Комментарии (0)