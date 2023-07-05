«Манеж» покажет произведения современного искусства Африки последних 60 лет. Это выставка «Перевернутое сафари»

В экспозиции выставки «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» представят более 30 предметов искусства — живопись, скульптуру, фотографии, а также 9 видеоработ и 3 масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта. Название выставки отсылает к необходимости пересмотра устоявшегося одномерного взгляда на африканское искусство.

Все произведения посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия разных и часто непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности и практикам самоопределения. В пространстве экспозиции они вступят в диалог с предметами традиционного африканского искусства, а работы российских художников визуализируют меняющееся восприятие африканского региона.