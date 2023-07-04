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В Мариинском театре стартует фестиваль «Брасс белых ночей». Вот его программа

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В этом году событие приурочено ко двум юбилейным датам: 95-летию со дня рождения Виталия Буяновского и 90-летию Виктора Сумеркина. Оба они являлись музыкантами Кировского (Мариинского) театра и мастерами Ленинградской консерватории, воспитавшими не одно поколение валторнистов и тромбонистов.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Брасс-ансамбль Мариинского театра

Фестиваль откроется 5 июля концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солировать в этот вечер будут тромбонист Алексей Лобиков и валторнист Александр Афанасьев. В программе Королевские фанфары из III действия оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, Концертино для тромбона с оркестром Фердинанда Давида, а также симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» и Первый концерт для валторны с оркестром Рихарда Штрауса.

8 июля пройдет променад ансамблей — на сцене Концертного зала выступят ансамбли тромбонистов и валторнистов Мариинского театра и Мариинский Брасс. Всего в рамках фестиваля «Брасс белых ночей» пройдут четыре вечера, наполненных звучанием медных духовых инструментов. Концерты состоятся также 9 и 10 июля. В день торжественного закрытия II Международного музыкального фестиваля «Брасс белых ночей» за дирижерский пульт встанет Кристиан Кнапп — американский дирижер, в чьем послужном списке работа в экспериментальном лондонском театре Брумхилл-опера и Английской национальной опере, а также сотрудничество с Оркестром Королевской филармонии Ливерпуля, Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии и другими.

II Международный музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей» пройдет с 5 по 10 июля в Концертном зале Мариинского театра.

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