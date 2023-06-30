Объявлены лауреаты Международного конкурса имени Чайковского-2023

Церемония награждения победителей конкурса академических музыкантов, проводимого с 1958 года, состоялась 29 июня в доме Пашкова. Публикуем имена лауреатов по шести специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, медные и деревянные духовые инструменты, а также сольное мужское и женское пение.
Фортепиано:
- 1-я премия и золотая медаль — Сергей Давыдченко (Россия)
- 2-я премия и серебряная медаль — Джордж Харлионо (Великобритания), Валентин Малинин (Россия), Станислав Энджел Вонг (США)
- 3-я премия и бронзовая медаль — Илья Папоян (Россия), Станислав Корчагин (Россия)
- 4-я премия и диплом — Мао Сюаньи (Китай), Ё Соа (Южная Корея)
Скрипка:
- 1-я премия и золотая медаль — Ким Ке Хи (Южная Корея)
- 2-я премия и серебряная медаль — Равиль Ислямов (Россия)
- 3-я премия и бронзовая медаль — Ло Чаовэнь (Китай), Даниил Коган (Россия), Елена Таросян (Россия)
- 4-я премия и диплом — Цзян Иин (Китай)
Виолончель:
- 1-я премия и золотая медаль — Ли Ён Ын (Южная Корея)
- 2-я премия и серебряная медаль — Мария Зайцева (Россия)
- 3-я премия и бронзовая медаль — Пак Сан Хёк (Южная Корея)
- 4-я премия и диплом — Иван Сендецкий (Россия)
- 5-я премия и диплом — Ли Дон Ёл (Южная Корея)
- 6-я премия и диплом — Василий Степанов (Россия)
Большой зал Московской консерватории
Медные духовые инструменты:
- 1-я премия и золотая медаль — Семен Саломатников, труба (Россия)
- 2-я премия и серебряная медаль — Цзинь Чжичэн, валторна (Китай)
- 3-я премия и бронзовая медаль — не присуждена
- 4-я премия и диплом — Шарль Ределле, валторна (Франция)
- 5-я премия и диплом — Вильнур Самигуллин, туба (Россия)
- 6-я премия и диплом — не присуждена
- 7-я премия и диплом — Степан Бачевич, труба (Россия), Алексей Иванов, труба (Россия)
- 8-я премия и диплом — Всеволотд Трухачëв, валторна (Россия), Жасулан Абдыкалыков, труба (Казахстан)
Деревянные духовые инструменты:
- 1-я премия и золотая медаль — Софья Виланд, флейта (Россия)
- 2-я премия и серебряная медаль — Анна Комарова, флейта (Россия), Фёдор Освер, гобой (Россия)
- 3-я премия и бронзовая медаль — Лев Журавский, кларнет (Россия), Велио Аугусто Палумбо, фагот (Италия), Ким Е Сон, флейта (Южная Корея)
- 4-я премия и диплом — не присуждена
- 5-я премия и диплом — Нин Юэнин, гобой (Китай)
- 6-я премия и диплом — Се Цзунлинь, кларнет (Китай)
- 7-я премия и диплом — не присуждена
- 8-я премия и диплом — не присуждена
Сольное пение. Мужчины:
- 1-я премия и золотая медаль — Сон Чи Хун (Южная Корея)
- 2-я премия и серебряная медаль — Чон Ин Хо (Южная Корея), Максим Лисиин (Россия)
- 3-я премия и бронзовая медаль — Хун Чжэньсян (Китай)
- 4-я премия и диплом — Игорь Морозов (Россия), Глеб Перязев (Россия)
Дипломы за участие в III туре получили — Константин Федотов (Россия), Александр Михайлов (Россия), Роман Широких (Россия), Хоу Ливэй (Китай)
Сильное пение. Женщины:
- 1-я премия и золотая медаль — Зинаида Царенко (Россия)
- 2-я премия и серебряная медаль — Ольга Маслова (Россия)
- 3-я премия и бронзовая медаль — Альбина Тонких (Беларусь)
- 4-я премия и диплом — Полина Шабунина (Россия)
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