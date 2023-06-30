Объявлены лауреаты Международного конкурса имени Чайковского-2023

Церемония награждения победителей конкурса академических музыкантов, проводимого с 1958 года, состоялась 29 июня в доме Пашкова. Публикуем имена лауреатов по шести специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, медные и деревянные духовые инструменты, а также сольное мужское и женское пение.