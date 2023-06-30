18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Пианист Сергей Давыдченко стал победителем Международного конкурса имени Чайковского

Поделиться:

Церемония награждения победителей конкурса академических музыкантов, проводимого с 1958 года, состоялась 29 июня в Большом зале Московской консерватории. Публикуем имена лауреатов по специальности «фортепиано», А полный список победителей — по ссылке

Мариинский театр

Сергей Давыдченко

По решению жюри, лауреатами XVII Международного конкурса имени Чайковского по специальности «фортепиано» стали следующие участники:

  • 1-я премия, 30 тысяч долларов и золотая медаль — Сергей Давыдченко (Россия)
  • 2-я премия, 20 тысяч долларов и серебряная медаль — Джордж Харлионо (Великобритания), Валентин Малинин (Россия), Станислав Энджел Вонг (США)
  • 3-я премия, 10 тысяч долларов и бронзовая медаль — Илья Папоян (Россия), Станислав Корчагин (Россия)
  • 4-я премия, 5 тысяч долларов и диплом — Мао Сюаньи (Китай), Ё Соа (Южная Корея)
  • 5-я и 6-я премии не вручались.

Сергей Давыдченко родился в станице Александрийской Ставропольского края в 2004 году. В 2022-м с отличием окончил среднюю специальную музыкальную школу при Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, класс Сергея Осипенко. В настоящий момент обучается в Ростовской консерватории, в классе того же педагога.

Давыдченко — лауреат Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», а также молодежных Дельфийских игр России. На Международном конкурсе молодых пианистов «Grand Piano Competition» в 2018 году он получил шесть специальных призов, а в 2021-м — Гран-при и десять специальных призов.

В разные годы услышать пианиста можно было в Мариинском театре, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Ставропольском государственном театре оперетты (Пятигорск), а также Кисловодской, Северо-Осетинской, Ростовской, Сургутской и Тверской филармониях. В 2018-м Давыдченко дал сольный концерт в Монтеррее (Мексика).

VAUko / Shutterstock.com

Большой зал Московской консерватории

Международный конкурс имени Чайковского — проводится с 1958 года с периодичностью раз в 4 года в Москве. Конкурс имеет статус молодежного: предельный возраст участников ограничен тридцатью двумя годами. Первый конкурс имени Чайковского проводился по двум специальностям: фортепиано и скрипка. Со второго конкурса в 1962 году введена специальность виолончель, с третьего (1966) — вокал, а с шестнадцатого (2019) — медные и деревянные духовые инструменты.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: