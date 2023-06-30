Пианист Сергей Давыдченко стал победителем Международного конкурса имени Чайковского

Церемония награждения победителей конкурса академических музыкантов, проводимого с 1958 года, состоялась 29 июня в Большом зале Московской консерватории. Публикуем имена лауреатов по специальности «фортепиано», А полный список победителей — по ссылке.
Сергей Давыдченко
По решению жюри, лауреатами XVII Международного конкурса имени Чайковского по специальности «фортепиано» стали следующие участники:
- 1-я премия, 30 тысяч долларов и золотая медаль — Сергей Давыдченко (Россия)
- 2-я премия, 20 тысяч долларов и серебряная медаль — Джордж Харлионо (Великобритания), Валентин Малинин (Россия), Станислав Энджел Вонг (США)
- 3-я премия, 10 тысяч долларов и бронзовая медаль — Илья Папоян (Россия), Станислав Корчагин (Россия)
- 4-я премия, 5 тысяч долларов и диплом — Мао Сюаньи (Китай), Ё Соа (Южная Корея)
- 5-я и 6-я премии не вручались.
Сергей Давыдченко родился в станице Александрийской Ставропольского края в 2004 году. В 2022-м с отличием окончил среднюю специальную музыкальную школу при Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, класс Сергея Осипенко. В настоящий момент обучается в Ростовской консерватории, в классе того же педагога.
Давыдченко — лауреат Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», а также молодежных Дельфийских игр России. На Международном конкурсе молодых пианистов «Grand Piano Competition» в 2018 году он получил шесть специальных призов, а в 2021-м — Гран-при и десять специальных призов.
В разные годы услышать пианиста можно было в Мариинском театре, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Ставропольском государственном театре оперетты (Пятигорск), а также Кисловодской, Северо-Осетинской, Ростовской, Сургутской и Тверской филармониях. В 2018-м Давыдченко дал сольный концерт в Монтеррее (Мексика).
Большой зал Московской консерватории
Международный конкурс имени Чайковского — проводится с 1958 года с периодичностью раз в 4 года в Москве. Конкурс имеет статус молодежного: предельный возраст участников ограничен тридцатью двумя годами. Первый конкурс имени Чайковского проводился по двум специальностям: фортепиано и скрипка. Со второго конкурса в 1962 году введена специальность виолончель, с третьего (1966) — вокал, а с шестнадцатого (2019) — медные и деревянные духовые инструменты.
Комментарии (0)