Пианист Сергей Давыдченко стал победителем Международного конкурса имени Чайковского

По решению жюри, лауреатами XVII Международного конкурса имени Чайковского по специальности «фортепиано» стали следующие участники:

1-я премия, 30 тысяч долларов и золотая медаль — Сергей Давыдченко (Россия)

2-я премия, 20 тысяч долларов и серебряная медаль — Джордж Харлионо (Великобритания), Валентин Малинин (Россия), Станислав Энджел Вонг (США)

3-я премия, 10 тысяч долларов и бронзовая медаль — Илья Папоян (Россия), Станислав Корчагин (Россия)

4-я премия, 5 тысяч долларов и диплом — Мао Сюаньи (Китай), Ё Соа (Южная Корея)

5-я и 6-я премии не вручались.

Сергей Давыдченко родился в станице Александрийской Ставропольского края в 2004 году. В 2022-м с отличием окончил среднюю специальную музыкальную школу при Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, класс Сергея Осипенко. В настоящий момент обучается в Ростовской консерватории, в классе того же педагога.

Давыдченко — лауреат Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», а также молодежных Дельфийских игр России. На Международном конкурсе молодых пианистов «Grand Piano Competition» в 2018 году он получил шесть специальных призов, а в 2021-м — Гран-при и десять специальных призов.

В разные годы услышать пианиста можно было в Мариинском театре, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Ставропольском государственном театре оперетты (Пятигорск), а также Кисловодской, Северо-Осетинской, Ростовской, Сургутской и Тверской филармониях. В 2018-м Давыдченко дал сольный концерт в Монтеррее (Мексика).