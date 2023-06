Kedr Livanskiy возвращается к звучанию альбома «Your Need». Слушаем ее новый EP «K-Notes»

Яркий и жизнерадостный, K-Notes по звучанию больше похож на альбом Your Need 2019 года, чем на последние работы Kedr Livanskiy. Если Your Need стал неоновой одой раннему хаусу, дабу и брейкбиту, то в Liminal Soul она наполнила свои электронные композиции органическими текстурами и отточила вокальную технику. Поэкспериментировав с фолк и дрип-поп-звучанием вместе со своим другом Flaty, Яна Кедрина вновь фокусируется на танцпроле — на K-Notes она воплощает звуки своего зажигательного живого шоу в динамические записи.