Kedr Livanskiy возвращается к звучанию альбома «Your Need». Слушаем ее новый EP «K-Notes»

Ее первый с момента выхода пластинки Liminal Soul 2021 года релиз — сплав драм-н-бейса, транса и альт-попа, подкрепленный фирменным кристальным вокалом исполнительницы.
Яркий и жизнерадостный, K-Notes по звучанию больше похож на альбом Your Need 2019 года, чем на последние работы Kedr Livanskiy. Если Your Need стал неоновой одой раннему хаусу, дабу и брейкбиту, то в Liminal Soul она наполнила свои электронные композиции органическими текстурами и отточила вокальную технику. Поэкспериментировав с фолк и дрип-поп-звучанием вместе со своим другом Flaty, Яна Кедрина вновь фокусируется на танцпроле — на K-Notes она воплощает звуки своего зажигательного живого шоу в динамические записи.
«Давнее увлечение Кедриной миром природы по-прежнему проявляется в ее текстах, исполняемых на родном русском языке. В этих композициях влюбленные исчезают в облаках, ищут укрытия от дождя и с нежностью вспоминают прошедшее лето. Как всегда, Кедрина обладает удивительным умением строить мир: ее богатые композиции окутывают слушателя в мир грез — настолько чувственный, что он преодолевает языковые барьеры. Лаконичный, но захватывающий, K-Notes — это свежая порция бодрости от артистки, находящейся на вершине своего мастерства», — говорят о релизе представители Kedr Livanskiy.
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