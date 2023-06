Как пишет The Guardian, несмотря на то, что Маккартни не уточнил название песни, скорее всего, речь идет о записи Джона Леннона 1978 года Now and Then. Демо было одной из нескольких песен на кассетах с надписью «Для Пола», которые Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году и которые позже были переданы Маккартни вдовой Леннона — Йоко Оно.

Демо-записи были сделаны на магнитофон, когда Леннон сидел за пианино в своей нью-йоркской квартире. Песня, начинающаяся со слов «Я знаю, это правда, это все из-за тебя / И если я выкарабкаюсь, это все из-за тебя» — типичная апологетическая любовная композиция, похожая на те, которые Леннон писал в последние годы своей жизни.

Песня Now and Then ранее рассматривалась как один из способов воссоединения The Beatles в 1995 году — тогда Маккартни, Старр и Харрисон составляли антологию The Beatles, охватывающую всю дискографию группы. Для сборника музыканты доработали две другие песни с кассет Леннона, Free As A Bird и Real Love, тем самым выпустив первый за 25 лет после распада группы «новый» материал.

Напомним, ранее нейросеть помогла написать «потерянный» альбом Oasis. Как отмечали авторы релиза, им «очень понравилось убеждать друзей, что это на самом деле Oasis», поэтому они настоятельно рекомендовали всем слушателям попробовать то же самое. Оценил даже сам Лиам Галлахер! К искусственному интеллекту прибегла и певица Граймс, запустив сайт, где каждый может сгенерировать трек с использованием ее голоса. Незадолго до этого она разрешила использовать свой голос для генерации нейросетями.