Нейросеть помогла написать «потерянный» альбом Oasis. Лиам Галлахер оценил!

В своем Twitter Лиам Галлахер обсудил с подписчиками релиз, назвав его «чертовски безумным», а также добавив про свой сгенерированный нейросетью вокал: «Я звучу мега». «В альбоме не прозвучало ни одной мелодии. Это лучше, чем все остальные вкусняшки на рынке», — прокомментировал музыкант. AISIS, в свою очередь, пообещали выпустить еще один «потерянный» альбом в стиле Oasis.

Напомним, ранее в сети появился совместный трек Дрейка и The Weeknd Heart On My Sleeve, сгенерированный нейросетью. Спустя несколько дней стриминговые сервисы удалили фит, а оригинальное видео на YouTube перестало быть доступно «из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Universal Music Group».