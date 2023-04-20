Нейросеть помогла написать «потерянный» альбом Oasis. Лиам Галлахер оценил!

О проекте AISIS:

Это концепт альтернативной реальности, где группа в классическом составе продолжила писать музыку, или, может быть, собралась вместе, чтобы записать продолжение к первым трем альбомам — и это запись только сейчас была обнаружена.

Мы устали ждать, когда Oasis воссоединятся, поэтому мы попросили искусственный интеллект сгенерировать голос Лиама Галлахера и помочь нам с некоторыми мелодиями, которые были написаны во время локдауна для недолговечной, но очень любимой группы под названием Breezer. Оказалось, что это идеальное сочетание: нам нравится, как получились некоторые из песен.