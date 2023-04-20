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Нейросеть помогла написать «потерянный» альбом Oasis. Лиам Галлахер оценил!

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Авторы отмечают: «Нам очень понравилось убеждать наших друзей, что это на самом деле Oasis, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам попробовать то же самое».

Hannah Peters/Getty Images

Проект под названием AISIS запустили запустили участники инди-группы Breezer из города Гастингс в графстве Восточный Суссекс, Великобритания. Опубликованный на YouTube альбом The Lost Tapes / Vol.1 — это песни в стилистике Oasis середины 90-х, которые исполнены голосом Лиама Галлахера.

О проекте AISIS:

Это концепт альтернативной реальности, где группа в классическом составе продолжила писать музыку, или, может быть, собралась вместе, чтобы записать продолжение к первым трем альбомам — и это запись только сейчас была обнаружена.

Мы устали ждать, когда Oasis воссоединятся, поэтому мы попросили искусственный интеллект сгенерировать голос Лиама Галлахера и помочь нам с некоторыми мелодиями, которые были написаны во время локдауна для недолговечной, но очень любимой группы под названием Breezer. Оказалось, что это идеальное сочетание: нам нравится, как получились некоторые из песен.

В своем Twitter Лиам Галлахер обсудил с подписчиками релиз, назвав его «чертовски безумным», а также добавив про свой сгенерированный нейросетью вокал: «Я звучу мега». «В альбоме не прозвучало ни одной мелодии. Это лучше, чем все остальные вкусняшки на рынке», — прокомментировал музыкант. AISIS, в свою очередь, пообещали выпустить еще один «потерянный» альбом в стиле Oasis.

Напомним, ранее в сети появился совместный трек Дрейка и The Weeknd Heart On My Sleeve, сгенерированный нейросетью. Спустя несколько дней стриминговые сервисы удалили фит, а оригинальное видео на YouTube перестало быть доступно «из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Universal Music Group».

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