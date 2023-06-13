Уличные музыканты выступят в Доме Радио. Это проект «Город как звук» Алексея Ретинского

Участники проекта были отобраны по итогам опен-колла. Из более чем 20 заявок были выбраны восемь музыкантов. Каждый концерт — это единая «партитура», в которой порядок выступлений имеет свою драматургию, а электронное звучание, созданное композитором, куратором проекта и резидентом пространства на Итальянской улице, связывает все части этой «симфонии».
В рамках проекта «Город как звук» композитор-резидент Дома Радио Алексй Ретинский соединил максимально разных и нестандартных уличных музыкантов Петербурга с целью сделать «срез звукового поля Петербурга» и одновременно превратить Дом Радио в пространство, открытое для всех. Ретинский не диктует музыкантам правил их собственной игры и, тем самым, впускает непредсказуемость и уличную свободную стихийность в строгую концепцию проекта.
В концертах, которые пройдут 16 и 17 июня, примут участие Михаил Тюменцев, более известный в Петербурге как «трубач дядя Миша», мультиинструменталистка Dark Diva, кларнетист Андрей Стефинов, барабанщик Алексей Шевченко, скрипачка Надежда Козина, звонарь Андрей Иванов, гитарист Алексей Соловьев и гусляр Ростислав Иванов.
Алексей Ретинский
О проекте «Город как звук»:
Столь разные по своей природе музыканты на улицах Петербурга, возможно, не догадываясь о том, артикулируют общий гений места. Через постукивание на бутылках, виртуозность художественного свиста и вдохновенную игру на пиле просвечивает петербургское лицо необщего выражения — лицо светлой тоски, лицо возвышенной позы с фигой в кармане, лицо, которое никем, кроме нас здесь и сейчас, написано не будет, даже если речь идет о робких реставрационных работах — каверах. Мы соберемся все вместе, чтобы еще раз прояснить для себя изгибы этого неповторимого звукового ландшафта, словно офортом навсегда отпечатанного в нашем сознании.
По словам главного куратора Дома Радио Кристины Галько, идея проекта возникла в декабре 2022 года — во время составления программы на сезон. Закон об уличных музыкантах, принятый весной 2023-го, «добавил проекту неожиданные оттенки» — теперь, согласно документу, согласовывать выступления под открытым небом нужно с администрациями районов Петербурга. «В новых условиях музыканты смогут заново переосмыслить пространство Дома Радио, который станет в некотором роде заменой улицы и при этом сохранит свою главную цель — быть пространством диалога для художников, кураторов, практиков и зрителей», — отметила Галько.
Концерты уличных музыкантов в рамках проекта «Город как звук» пройдут в Доме Радио 16 и 17 июня. Подробности можно найти здесь.
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