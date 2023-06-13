Уличные музыканты выступят в Доме Радио. Это проект «Город как звук» Алексея Ретинского

В рамках проекта «Город как звук» композитор-резидент Дома Радио Алексй Ретинский соединил максимально разных и нестандартных уличных музыкантов Петербурга с целью сделать «срез звукового поля Петербурга» и одновременно превратить Дом Радио в пространство, открытое для всех. Ретинский не диктует музыкантам правил их собственной игры и, тем самым, впускает непредсказуемость и уличную свободную стихийность в строгую концепцию проекта.

В концертах, которые пройдут 16 и 17 июня, примут участие Михаил Тюменцев, более известный в Петербурге как «трубач дядя Миша», мультиинструменталистка Dark Diva, кларнетист Андрей Стефинов, барабанщик Алексей Шевченко, скрипачка Надежда Козина, звонарь Андрей Иванов, гитарист Алексей Соловьев и гусляр Ростислав Иванов.