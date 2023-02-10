Смольный разработал порядок согласования выступлений уличных музыкантов. Бюрократии стало больше

Период выступлений не может длиться более 30 дней, для концертов без аппаратуры — не более 14 дней, для уличных выставок — не более полугода. А вот провести повторно выступление в том же самом месте один и тот же исполнитель сможет не ранее чем через 30 дней.

Кроме того, уличные концертные площадки поделят на два типа: «тихие» и «умеренные». На последних разрешат использовать аппаратуру до 500 Вт. Заявку на выступление нужно будет направлять минимум за 10 дней. Для «тихих» срок немного другой, подать заявление нужно не менее чем за 3 рабочих дня до даты концерта.

А еще уличные музыканты должны будут предоставить набор документов вместе с заявкой, чтобы получить разрешение на выступление: копия паспорта, доверенность, если музыкант подает заявление не лично, копия устава и копия приказа о назначении руководителя (для юрлиц), схема размещения оборудования, если оно используется, перечень звукоусиливающей аппаратуры с копиями документации о технических характеристиках, некие документы, подтверждающие соблюдение особенностей проведения уличных концертов, согласие на обработку персональных данных.

Если документы не изменились и их уже показывали ранее, то повторно их подавать не потребуется. Чиновники рассмотрят заявление на «тихий» концерт в течение 3 дней, на остальные — в течение 5 дней.

Также в Смольном разработали и критерии определения мест для выступления. Они будут зависеть от места расположения «защищаемых объектов» — жилых домов и административных зданий или помещений, в которых располагаются образовательные или медицинские учреждения, а также религиозные (культовые) объекты и, что важно, земельные участки, на которых они находятся. А районные администрации будут определить «тихие» места самостоятельно. Сейчас документ со всеми перечисленными правилами проходит антикоррупционную экспертизу.