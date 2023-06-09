Электронный музыкант Nocow выпустил альбом Odinocow

Nocow

Об альбоме Odinocow — специально для «Собака.ru»:

Меня все время записывают в какой-то жанр. То я дабстеп пишу, то я техно продюсер. Но я просто музыкант, который делает то, что нравится в конкретный момент. Я слушаю разную музыку и пишу разную. Вот альбом как раз больше про меня. Такой, какой я есть сейчас: нежный, ранимый и в чем-то одинокий. Это про чувства, про любовь к себе, про грусть, про то, что с каждым из нас происходит, когда наедине с собой. Но главное — это то, что нам необходимо полюбить и принять себя. И тогда мы научимся любить и принимать мир.