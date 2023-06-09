Электронный музыкант Nocow выпустил альбом Odinocow

Внутри пластинки лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2023, выпущенной на лейбле «ГОСТ Звук», 17 треков — в том числе фиты с Shutta, Fama87, Flaty и Kedr Livanskiy.
Впервые получив мировое признание с альбомом Ruins Tape (2012), ветеран петербургского продюсирования Nocow продолжает плавный переход от одного стиля к другому. Двигаясь в новом направлении после Ledyanoy Album 2017 года, в котором музыкант использовал эмбиентное техно и IDM 90-х годов, на Odinocow он сосредотачивается на «вокально-тяжелом типе призрачного R&B».
Внутри — обилие автотюна, даунтемпо-аранжировки и тоскливые, искаженные машиной человеческие эмоции, намеки на транс, хаус и отполированную электронику, а также ломанные биты. Все это объединяет голос: Odinocow становится, по сути, первым вокальным альбомом Nocow.
«Уделяя особое внимание исследованию своего голоса и мастерству написания песен, Nocow привносит новый уровень души и целостности в свои уже хорошо зарекомендовавшие себя продукты. Odinocow в чем-то отличается от его прошлых работ, но также является примером того, как музыкант стремится отразить свое истинное видение себя», — пишет об альбоме «ГОСТ Звук».
Об альбоме Odinocow — специально для «Собака.ru»:
Меня все время записывают в какой-то жанр. То я дабстеп пишу, то я техно продюсер. Но я просто музыкант, который делает то, что нравится в конкретный момент. Я слушаю разную музыку и пишу разную. Вот альбом как раз больше про меня. Такой, какой я есть сейчас: нежный, ранимый и в чем-то одинокий. Это про чувства, про любовь к себе, про грусть, про то, что с каждым из нас происходит, когда наедине с собой. Но главное — это то, что нам необходимо полюбить и принять себя. И тогда мы научимся любить и принимать мир.
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