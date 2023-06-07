Премьеры балета «Чудесный мандарин» с Дианой Вишневой и оперы «Замок герцога Синяя Борода» представят в Мариинском

Композитор Бела Барток известен прежде всего как автор симфонических и фортепианных сочинений. Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, его единственная опера «Замок герцога Синяя Борода» и два балета, один из которых «Чудесный мандарин», крайне редко появляются на российских сценах.

Барток написал балет «Чудесный мандарин» в 1919 году, но сцену сочинение увидело лишь семь лет спустя — премьера состоялась в 1926 году в муниципальном театре Кельна. Причиной тому стало окончание Первой мировой войны и коммунистическая революция в Венгрии, а также радикальное музыкальное новаторство композитора и мрачный сюжет произведения.

В основе либретто Мельхиора Лендьела — история о заколдованном китайском мандарине (чиновнике), чья страсть к уличной девушке делает его бессмертным. Главные партии в постановке Юрия Посохова, премьера которой состоится 27 июня, исполняют Диана Вишнева и Кимин Ким.