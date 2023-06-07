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Музыка

Премьеры балета «Чудесный мандарин» с Дианой Вишневой и оперы «Замок герцога Синяя Борода» представят в Мариинском

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Сочинения композитора Белы Бартока, поставленные режиссером и хореографом Юрием Посоховым, будут представлены на исторической сцене в один вечер.

Фото: Катя Румянцева

Композитор Бела Барток известен прежде всего как автор симфонических и фортепианных сочинений. Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, его единственная опера «Замок герцога Синяя Борода» и два балета, один из которых «Чудесный мандарин», крайне редко появляются на российских сценах.

Барток написал балет «Чудесный мандарин» в 1919 году, но сцену сочинение увидело лишь семь лет спустя — премьера состоялась в 1926 году в муниципальном театре Кельна. Причиной тому стало окончание Первой мировой войны и коммунистическая революция в Венгрии, а также радикальное музыкальное новаторство композитора и мрачный сюжет произведения.

В основе либретто Мельхиора Лендьела — история о заколдованном китайском мандарине (чиновнике), чья страсть к уличной девушке делает его бессмертным. Главные партии в постановке Юрия Посохова, премьера которой состоится 27 июня, исполняют Диана Вишнева и Кимин Ким.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Опера «Замок герцога Синяя Борода» была написана в 1911 году, однако премьера состоялась лишь в 1918 году — в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште. В России оперу впервые представили в 1978 году в Большом театре — она прозвучала на русском языке. Оригинальную версию на венгерском языке представили в Мариинском — в 2010 году состоялась премьера совместной постановки с Английской национальной оперой в версии режиссера Дэниела Креймера.

Французская сказка о Синей Бороде — один из самых знаменитых и воспроизводимых сюжетов мировой литературы. В 1901 году его переосмыслил Морис Метерлинк, написав пьесу «Ариана и Синяя Борода» — именно ее за основу оперного либретто взял венгерский писатель Бела Балаж. В его версии жены герцога символизируют периоды жизни Синей Бороды: утро, день, вечер и ночь. Последняя — главная героиня Юдит — предстает настойчивой и даже капризной дамой, требуя от супруга открыть все семь дверей, скрывающих страшные тайны. На премьерных показах 27 и 29 июня партию Герцога Синяя Борода исполнит Михаил Петренко.

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Диана Вишнева

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