В Петербурге пройдет фестиваль к 100-летию Исаака Шварца — автора музыки к фильмам Пырьева, Соловьева и Татарского

В программе показ спектакля «Дядя Ваня» в постановке Юрия Лабецкого, музыкальный вечер в Филармонии имени Шостаковича и ретроспектива фильмов Сергея Соловьева, в которых звучат произведения композитора.
Фестиваль «Культурное наследие Шварца» стартует 12 июня на сцене Театра на Васильевском — здесь покажут спектакль «Дядя Ваня» режиссера Юрия Лабецкого, впервые представленны в выборгском театре «Святая крепость». В постановке звучит музыка Шварца в исполнении пианиста Алексея Гориболя и виолончелиста Рустама Комачкова — она станет одним из равноправных участников действия.
13 июня в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge представят премьеру — документальный фильм «Звезда пленительного Шварца», который расскажет о композиторе не только через призму его кинематографических мелодий, но и о малоизвестных работах Шварца. Именно он написал музыку для спектаклей Георгия Товстоногова «Идиот» и «Горе от ума», в также для балета «В стране чудес», который на сцене Кировского театра поставил Леонид Якобсон. Лента построена в форме заочных диалогов композитора и его соавторов — режиссеров, дирижеров, хореографов: Шварц и Товстоногов, Шварц и Якобсон, Шварц и Мотыль, Шварц и Темирканов, Шварц и Куросава, Шварц и Окуджава.
Фестиваль продолжится ретроспективой фильмов Сергея Соловьева с музыкой Исаака Шварца. С 14 по 27 июня в кинотеатрах Angleterre Cinema Lounge и «Аврора» можно будет увидеть семь фильмов: «100 дней после детства», «Станционный смотритель», «Спасатель», «Мелодия белой ночи», «Наследница по прямой», «Семейное счастье» и «Избранные». Вход на все показы свободный — по предварительной регистрации.
29 июня фестиваль завершится музыкальной программой «Мелодия белой ночи» в Малом зале Филармонии имени Шостаковича. В исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова прозвучит музыка Шварца из фильмов «Спасатель», «Избранные», «Станционный смотритель, «Мелодия белой ночи», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья», «Нас венчали не в церкви», «Последняя жертва», «Официант с золотым подносом», «Капитан Фракасс», «Законный брак», а также сюита к балету «Накануне» и музыка к спектаклю «Дядя Ваня». Солисты — Алексей Гориболь (фортепиано), Алина Зиннурова (фортепиано), Павел Коновалов (фортепиано), Иван Сизов (баритон), Олеся Петрова (меццо-сопрано).
Напомним, к 100-летию Исаака Шварца на «Ленфильме» пройдет выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» от арт-группы Doping Pong Анны Маугли и Дмитрия Мишенина (они провели в Москве выставку-блокбастер «Виктор Цой. Путь героя»!). Экспозиция построена как речная прогулка на экскурсионном кораблике: романтические и ностальгические детали будут сочетаться с современными мультимедийными решениями.
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