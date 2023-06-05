В Петербурге пройдет фестиваль к 100-летию Исаака Шварца — автора музыки к фильмам Пырьева, Соловьева и Татарского

Фестиваль «Культурное наследие Шварца» стартует 12 июня на сцене Театра на Васильевском — здесь покажут спектакль «Дядя Ваня» режиссера Юрия Лабецкого, впервые представленны в выборгском театре «Святая крепость». В постановке звучит музыка Шварца в исполнении пианиста Алексея Гориболя и виолончелиста Рустама Комачкова — она станет одним из равноправных участников действия.

13 июня в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge представят премьеру — документальный фильм «Звезда пленительного Шварца», который расскажет о композиторе не только через призму его кинематографических мелодий, но и о малоизвестных работах Шварца. Именно он написал музыку для спектаклей Георгия Товстоногова «Идиот» и «Горе от ума», в также для балета «В стране чудес», который на сцене Кировского театра поставил Леонид Якобсон. Лента построена в форме заочных диалогов композитора и его соавторов — режиссеров, дирижеров, хореографов: Шварц и Товстоногов, Шварц и Якобсон, Шварц и Мотыль, Шварц и Темирканов, Шварц и Куросава, Шварц и Окуджава.

Фестиваль продолжится ретроспективой фильмов Сергея Соловьева с музыкой Исаака Шварца. С 14 по 27 июня в кинотеатрах Angleterre Cinema Lounge и «Аврора» можно будет увидеть семь фильмов: «100 дней после детства», «Станционный смотритель», «Спасатель», «Мелодия белой ночи», «Наследница по прямой», «Семейное счастье» и «Избранные». Вход на все показы свободный — по предварительной регистрации.