На «Ленфильме» пройдет выставка к 100-летию Исаака Шварца — автора музыки к фильмам Пырьева, Соловьева и Татарского

Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» от арт-группы Doping Pong Анны Маугли и Дмитрия Мишенина (они провели в Москве выставку-блокбастер «Виктор Цой. Путь героя»!) построена как речная прогулка на экскурсионном кораблике. Романтические и ностальгические детали будут сочетаться с современными мультимедийными решениями, которые, как отмечают на «Ленфильме», «не оставят равнодушными как искушенных зрителей, так и тех, кто впервые познакомится с творчеством Шварца».

«Отправляя наших зрителей в это увлекательное путешествие, мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что морская атрибутика выбрана нами неслучайно и не только потому, что мы, как и наш герой — жители портового города. Музыка Шварца — это спасательный круг, эстетический ориентир, маяк в тревоге и хаосе современного мира», — отмечает Анна Маугли.