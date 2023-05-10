На «Ленфильме» пройдет выставка к 100-летию Исаака Шварца — автора музыки к фильмам Пырьева, Соловьева и Татарского

Музыку композитора можно услышать в лентах «Дикая собака Динго», «Женя, Женечка и "катюша"», «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Золотая мина» и других картинах, созданных на киностудии.
Композитор Исаак Шварц родился 13 мая 1923 года. Именно на «Ленфильме» состоялся его дебют: в 1959 году в фильме Владимира Шределя «Неоплаченный долг» впервые прозвучала песня «Проходные дворы». Всего за свою жизнь Шварц написал музыку к более чем 120 картинам: композитор работал в тандеме с Иваном Пырьевым, Юлием Карасиком, Сергеем Соловьевым, Владимиром Мотылем, Евгением Татарским и другими классиками советского кинематографа.
Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» от арт-группы Doping Pong Анны Маугли и Дмитрия Мишенина (они провели в Москве выставку-блокбастер «Виктор Цой. Путь героя»!) построена как речная прогулка на экскурсионном кораблике. Романтические и ностальгические детали будут сочетаться с современными мультимедийными решениями, которые, как отмечают на «Ленфильме», «не оставят равнодушными как искушенных зрителей, так и тех, кто впервые познакомится с творчеством Шварца».
«Отправляя наших зрителей в это увлекательное путешествие, мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что морская атрибутика выбрана нами неслучайно и не только потому, что мы, как и наш герой — жители портового города. Музыка Шварца — это спасательный круг, эстетический ориентир, маяк в тревоге и хаосе современного мира», — отмечает Анна Маугли.
Кадр из фильма "Соломенная шляпка", режиссер Леонид Квинихидзе, 1974 год
О выставке к 100-летию Исаака Шварца:
На выставке «По волнам киномузыки Исаака Шварца» зрители смогут соприкоснуться с творчеством человека, тонко чувствовавшего гармонию, глубоко проникавшего в драматургию каждой истории, за музыкальное оформление которой брался. Настроение, атмосфера и эмоции — фундамент киномузыки, без которой все выстроенное режиссером здание будет восприниматься лишь сухим пересказом сценария.
Комедийные мотивы, трагедия, захватывающие приключения, изысканное и эпичное историческое полотно, ироничная юношеская мелодрама, классика русской литературы, остросюжетный детектив и социальная драма — для Исаака Шварца не было неудобного жанра, которого он бы избегал, оставаясь в каком-то определенном диапазоне.
Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» откроется 30 июня и будет работать до конца лета. Подробности можно найти здесь.
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