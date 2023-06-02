Редкую (и одну из самых сложных!) оперу Беллини «Пуритане» исполнят в Мариинском театре

Сочинение, которое часто называют истинным шедевром бельканто, представят Альбина Шагимуратова, Магеррам Гусейнов, Александр Михайлов и Алексей Марков.
В основу либретто Карло Пеполи для оперы итальянского композитора Винченцо Беллини легла пьеса «Круглоголовые и рыцари» Франсуа Ансело и Жозефа Ксавье Бонифаса, известного под именем Сентин. Это история о непростом выборе между любовью и долгом чести, о последовавших за ним смертельной опасности, безумии и милосердии.
Премьера сочинения состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. Беллини писал «Пуритан» специально для четырех певцов: сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша. Грандиозным успехом своего 11-го произведения в полной мере композитор насладиться не успел — он скончался в сентябре того же года.
Об опере «Пуритане»:
Триумф солистов, на которых Беллини делал ставку, оказался настолько велик, что даже после ухода автора знаменитый «пуританский квартет» еще несколько лет гастролировал по главным оперным столицам. Благодаря успеху первых исполнителей словосочетание «пуританский квартет» стало практически нарицательным. «Пуритане» по праву считаются одной из самых сложных для исполнения опер за всю историю жанра — каждая ария в составе сочинения уникальна и по своему трудна. Повторить успех Беллини, собрав новый «пуританский квартет», в современной опере решаются все реже и реже.
16 июня в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» на сцену Мариинского-2 выйдут мастера итальянского репертуара — Альбина Шагимуратова, блиставшая в роли Эльвиры в Лирической опере Чикаго, Алексей Марков, исполнявший партию Ричарда Форта в Метрополитен-опере, также Александр Михайлов, дебютирующий в партии Артура Тальбота, и лауреат Национальной оперной премии «Онегин» Магеррам Гусейнов (дебют в партии Джорджа Уолтона).
12+
Комментарии (0)