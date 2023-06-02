Редкую (и одну из самых сложных!) оперу Беллини «Пуритане» исполнят в Мариинском театре

В основу либретто Карло Пеполи для оперы итальянского композитора Винченцо Беллини легла пьеса «Круглоголовые и рыцари» Франсуа Ансело и Жозефа Ксавье Бонифаса, известного под именем Сентин. Это история о непростом выборе между любовью и долгом чести, о последовавших за ним смертельной опасности, безумии и милосердии.

Премьера сочинения состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. Беллини писал «Пуритан» специально для четырех певцов: сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша. Грандиозным успехом своего 11-го произведения в полной мере композитор насладиться не успел — он скончался в сентябре того же года.