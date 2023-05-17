На сценах театра исполнят последние премьеры — оперу «Иоланта» Чайковского и балет «Дочь фараона» в хореографии Мариуса Петипа — покажут «татарское Лебединое озеро» «Шурале» Фарида Яруллина в хореографии Леонида Якобсона, дадут инструментальные концерты и выступление-посвящение пианисту Александру Торадзе.
«Иоланта»
Старт фестивальной программе даст концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева — днем 27 мая в Концертном зале. Вечером дирижер вновь встанет за пульт — на исторической сцене «Звезды белых ночей» откроет лирическая опера «Иоланта» Чайковского, одна из последних премьер в Мариинском. На новой сцене в эти дни покажут другую недавнюю премьеру — балет «Дочь фараона» в хореографии Мариуса Петипа. Вновь увидеть спектакль можно будет 28 и 29 мая.
Ильдар Абдразаков, «Итальянка в Алжире»
31 мая на новой сцене Мариинского театра выступит Хибла Герзмава —сопрано выйдет в партии Дездемоны в опере «Отелло» Верди. 3 июня «Итальянка в Алжире» Россини пройдет с участием Ильдара Абдразакова: бас исполнит партию обаятельного бея Мустафы — одну из коронных в своем репертуаре. Вновь увидеть артиста на сцене можно будет уже 8 июня — в Мариинском-2 пройдет его концерт с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Альбина Шагимуратова
16 июня исполнят редкое для Мариинского сочинение — оперу Беллини «Пуритане». В главных партиях выйдут Альбина Шагимуратова и Магеррам Гусейнов. 21 июня в стенах театра прозвучит «Саломея» Рихарда Штрауса. В титульной партии выйдет Елена Стихина, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. 27 июня на новой сцене можно будет услышать «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова в постановке Алексея Степанюка. Партию Февронии исполнит Ирина Чурилова.
«Шурале»
Традицией фестиваля стали серии показов репертуарных редкостей Мариинского. 31 мая зрители увидят балет «Шурале» Фарида Яруллина в хореографии Леонида Якобсона — татарское «Лебединое озеро». 16 и 17 июня на исторической сцене покажут «Раймонду» Александра Глазунова — один из поздних больших балетов уже зрелого мастера Мариуса Петипа. Из оперных редкостей в Мариинском театре советуют обратить внимание на «Семена Котко» Прокофьева (14 июня), «Золотого петушка» Римского-Корсакова (17 июня), а также «Мертвые души» Родиона Щедрина (30 июня).
Иван Бессонов
В числе ближайших событий инструментальной афиши «Звезд белых ночей» — концерт виолончелиста Олега Сендецкого и органистки Светланы Бережной (27 мая), вечер серенад в исполнении Страдивари-ансамбля Мариинского театра (28 мая), а также выступление флейтистки Софии Виланд с Симфоническим оркестром Мариинского театра (30 мая). В этот же день, в день рождения пианиста Александра Торадзе, на новой сцене Мариинского театра будет дан концерт, посвященный памяти музыканта. Участие в нем примет Денис Мацуев, за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.
1 июня для поклонников фортепианной музыки будет дан гала-концерт выдающихся юных пианистов, участников различных конкурсов и фестивалей, чьи имена миру открыл Денис Мацуев. Еще одним событием станет сольный концерт яркого молодого пианиста Ивана Бессонова, который состоится 9 июня.
Камерный хор Parma Voices Пермского театра оперы и балета. Дирижер — Екатерина Антоненко
В рамках «Звезд белых ночей» на сценах Мариинского также пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета. 30 мая в камерном зале Прокофьева выступит хоровой коллектив Parma Voices, 1 июня на исторической сцене будет дана «Норма» Беллини — одна из последних премьер Пермской оперы, а 2 июня в Концертном зале прозвучит «Травиата» Верди в концертном исполнении. Завершением гастролей станет показ балета «Ромео и Джульетта» (3 июня) в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана — уникальная для России постановка. За дирижерским пультом всех трех спектаклей — Мигран Агаджанян.
XXXI Международный фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет с С 27 мая по 11 июля в Мариинском театре. Подробности программы можно найти здесь.
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