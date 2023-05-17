В числе ближайших событий инструментальной афиши «Звезд белых ночей» — концерт виолончелиста Олега Сендецкого и органистки Светланы Бережной (27 мая), вечер серенад в исполнении Страдивари-ансамбля Мариинского театра (28 мая), а также выступление флейтистки Софии Виланд с Симфоническим оркестром Мариинского театра (30 мая). В этот же день, в день рождения пианиста Александра Торадзе, на новой сцене Мариинского театра будет дан концерт, посвященный памяти музыканта. Участие в нем примет Денис Мацуев, за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.

1 июня для поклонников фортепианной музыки будет дан гала-концерт выдающихся юных пианистов, участников различных конкурсов и фестивалей, чьи имена миру открыл Денис Мацуев. Еще одним событием станет сольный концерт яркого молодого пианиста Ивана Бессонова, который состоится 9 июня.