В Мариинском театре пройдет вечер молодых пианистов. Их имена открыл миру Денис Мацуев

Гала-концерт, который пройдет в Концертном зале Мариинского театра 1 июня, откроет Николай Кузнецов — лауреат двух десятков российских и международных премий, победитель Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, обладатель Гран-при Международного конкурса пианистов «Monte Carlo Piano Masters 2021» и премии Князя Ренье III в Монако. Пианист исполнит цикл фортепианных пьес Мусоргского «Картинки с выставки».

Петербуржцы также услышат Сергея Давыдченко — лауреата Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», а также молодежных Дельфийских игр России. На Международном конкурсе молодых пианистов «Grand Piano Competition» в 2018 году он получил шесть специальных призов, а в 2021-м — Гран-при и десять специальных призов. Для вечера в Мариинском пианист подготовил Восьмую сонату Прокофьева.

В исполнении Антона Яшкина прозвучат два сочинения Листа — «Метель» из цикла «12 трансцендентных этюдов» и Две легенды для фортепиано. Антон Яшкин — победитель международных конкурсов пианистов имени Ф. Листа (Германия) и имени П. Серебрякова (Волгоград), лауреат Международного конкурса пианистов имени Я. Витолса (Латвия) и конкурса «Город Виго» (Испания).

Завершит вечер молодых музыкантов Илья Папоян — лауреат Международного Шопеновского конкурса юных пианистов (Нарва), Международного конкурса пианистов «Город Виго» (Испания), Международного конкурса пианистов имени Листа (Германия), Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова и Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Он исполнит Вторую сонату Рахманинова.

Гала-концерт «Денис Мацуев представляет молодых талантливых пианистов» пройдет 1 июня в Концертном зале Мариинского театра в рамках фестиваля «Звезды белых ночей». Начало в 19:00.

6+