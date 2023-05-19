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Музыка

«Время подозрительно»: послушайте инклюзивный альбом Оркестра Тут Рядом

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Это музыкальный эксперимент, в котором приняли участие люди с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные музыканты. В основу композиций легли смелые импровизации с гуслями и мелодикой, четкие ритмы перкуссии, переливы флейты и синтезаторы.

Над альбомом работали музыканты Никита Семенов, Марк Митрофанов, Игорь Литвиненко, Иосиф Бузиан и Нина Шустина и художественный руководитель оркестра Саша Zender — как дирижер и саунд-продюсер. Названием релиза стала цитата Антона Харитонова, героя фильма Любови Аркус «Антон тут рядом».

«Альбом "Время подозрительно" был рожден на репетициях оркестра, когда мы вместе искали новое звучание и способы самовыражения. Это музыкальное путешествие, которое стоит услышать для расширения границ восприятия», — рассказывает Саша Zender.

Оркестр Тут Рядом — инклюзивный проект, играющий импровизационную музыку на стыке рока, джаза, минимализма и авангарда. Его участники — музыканты с аутизмом и сотрудники фонда, многие из которых являются профессиональными музыкантами. Оркестр выступал на фестивалях «Антон тут рядом» и «Ленинградские мосты», участвовал в спектакле «Язык птиц» в БДТ, а также неоднократно проводил открытые репетиции. Участники проекта выступали с такими друзьями и амбассадорами фонда, как Катя IOWA, Варвара Шмыкова, Кирилл Рихтер и группа «АукцЫон».

Ближайшее выступление Оркестра Тут Рядом пройдет на фестивале «Антон тут рядом» в поддержку аутичных детей и взрослых. О его программе мы писали здесь

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