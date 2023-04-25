В конце августа на территории «Севкабель Порта» разместятся несколько музыкальных сцен, маркет с продукцией мастерских фонда, бары и зоны отдыха. Все собранные средства с продажи билетов пойдут на работу проектов фонда: инклюзивные мастерские, службу юридической поддержки, квартиры сопровождаемого проживания и другие.

Лайн-ап в этом году пока не объявлен: в разные годы в пользу подопечных фонда на фестивале выступали СБПЧ, Манижа, Антоха MC, Муся Тотибадзе, Сюзанна, Kedr Livanskiy и тима ищет свет, а также Катя IOWA, Кирилл Рихтер и Варвара Шмыкова — вместе с оркестром «Антон тут рядом».