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Музыка

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку аутичных детей и взрослых назвал дату проведения в 2023 году

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В этом году он пройдет в восьмой раз.

Изображение предоставлено организаторами

В конце августа на территории «Севкабель Порта» разместятся несколько музыкальных сцен, маркет с продукцией мастерских фонда, бары и зоны отдыха. Все собранные средства с продажи билетов пойдут на работу проектов фонда: инклюзивные мастерские, службу юридической поддержки, квартиры сопровождаемого проживания и другие.

Лайн-ап в этом году пока не объявлен: в разные годы в пользу подопечных фонда на фестивале выступали СБПЧ, Манижа, Антоха MC, Муся Тотибадзе, Сюзанна, Kedr Livanskiy и тима ищет свет, а также Катя IOWA, Кирилл Рихтер и Варвара Шмыкова — вместе с оркестром «Антон тут рядом».

Изображение предоставлено организаторами
Елена Фильберт

Директор благотворительного фонда «Антон тут рядом»:

Фестиваль — это, наверное, самое важное событие года для фонда. Вечер, который каждый раз воплощает в себе наши главные идеи и цели: объединение абсолютно разных людей вокруг искусства, доступность, принятие, свобода выбора и действий и абсолютная красота. Тот далекий идеальный мир, к которому мы стремимся, становится реальным на один вечер. И при этом мы собираем абсолютно реальные средства на программы помощи аутичным людям здесь и сейчас. 

Мы стараемся делать фестиваль, на который купили бы билет сами. Иметь возможность создавать такое вместе с нашими друзьями, партнерами, музыкантами и художниками — это большое счастье и большая ответственность. Приходите разделить с нами этот вечер! Будем рядом.

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку аутичных детей и взрослых пройдет 23 августа в «Севкабель Порту». Билеты можно найти здесь

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