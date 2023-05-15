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Пермский театр оперы и балета едет с гастролями в Петербург! На сценах Мариинского исполнят Беллини, Верди и Прокофьева

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В программе, приуроченной к 300-летию Перми, оперы «Норма» и «Травита», балет «Ромео и Джульетта» в версии Теодора Курентзиса и хоровой концерт с духовным сочинением Рахманинова.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Камерный хор Parma Voices Пермского театра оперы и балета. Дирижер — Екатерина Антоненко

Гастроли Пермского театра оперы и балета откроются 30 мая — на сцене камерного зала Прокофьева выступит хоровой коллектив Parma Voices, уделяющий особое внимание русской духовной музыке. К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова хор под управлением Екатерины Антоненко представит свое прочтение его Литургии святого Иоанна Златоуста.

1 июня на исторической сцене Мариинского театра будет показана опера «Норма» Беллини, премьера которой состоялась в конце прошлого сезона. Музыкальный руководитель постановки и дирижер — Мигран Агаджанян, режиссер-постановщик — Максим Петров, художник по декорациям — Альона Пикалова, художник по костюмам — Ирэна Белоусова, художник по свету — Константин Бинкин, хормейстер-постановщик — Евгений Воробьев. Куратором проекта выступил старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV–XVII веков Аркадий Ипполитов.

2 июня в концертном зале прозвучит «Травиата» Верди в концертном исполнении. Как отмечают в Мариинском театре, знаковое название вернулось в репертуар Пермского театра оперы и балета лишь в начале текущего сезона.

Фото: Ника Давыдова

Завершит гастроли балетный спектакль «Ромео и Джульетта», который пройдет 3 июня на новой сцене Мариинского театра. Балет будет представлен в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана. Премьера этой постановки состоялась в 1965 году в Королевском театре в Ковент-Гардене — тогда в в главных партиях выступили Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн, — премьера в Перми — в 2013-м. В Петербурге балет вновь показали в 2018 году.

Музыкальный руководитель «Ромео и Джульетты» — Теодор Курентзис, художественный руководитель — Алексей Мирошниченко, куратор по производству костюмов — Татьяна Ногинова, балетмейстеры-постановщики — Гари Харрис и Карл Бёрнетт, художник-постановщик — Мауро Карози, художник по костюмам — Одетте Николетти, художник по свету — Сергей Мартынов.

Гастроли Пермского театра оперы и балета пройдут в Мариинском театре с 30 мая по 3 июня 2023 года. 

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