Пермский театр оперы и балета едет с гастролями в Петербург! На сценах Мариинского исполнят Беллини, Верди и Прокофьева

Гастроли Пермского театра оперы и балета откроются 30 мая — на сцене камерного зала Прокофьева выступит хоровой коллектив Parma Voices, уделяющий особое внимание русской духовной музыке. К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова хор под управлением Екатерины Антоненко представит свое прочтение его Литургии святого Иоанна Златоуста.

1 июня на исторической сцене Мариинского театра будет показана опера «Норма» Беллини, премьера которой состоялась в конце прошлого сезона. Музыкальный руководитель постановки и дирижер — Мигран Агаджанян, режиссер-постановщик — Максим Петров, художник по декорациям — Альона Пикалова, художник по костюмам — Ирэна Белоусова, художник по свету — Константин Бинкин, хормейстер-постановщик — Евгений Воробьев. Куратором проекта выступил старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV–XVII веков Аркадий Ипполитов.

2 июня в концертном зале прозвучит «Травиата» Верди в концертном исполнении. Как отмечают в Мариинском театре, знаковое название вернулось в репертуар Пермского театра оперы и балета лишь в начале текущего сезона.