Элисо Вирсаладзе, Теодор Курентзис и Иван Бессонов примут участие в фестивале «Музыкальная коллекция»

На сцене Большого зала филармонии также выступят оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса с Девятой симфонией Малера, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» с произведениями Чайковского, Рахманинова, Бартока и Боккерини, а также Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России с программой к 100-летию со дня рождения композитора Дьердя Лигети — музыканты исполнят Ramifications для струнного оркестра и «Румынский концерт» для оркестра. Ведущий концерта — музыковед, критик и участник инди-трио OQJAV Ярослав Тимофеев.

Сольные концерты дадут пианист Иван Бессонов, в чьей программе Вариации на тему Корелли Рахманинова, «Гробница Куперина» Раваля и Четыре баллады Шопена, Денис Мацуев с произведениями Генделя, Бетховена, Шуберта, Грига и «Картинками с выставки» Мусоргского, а также Лео Кремер (Германия) — он исполнит произведения Баха на органе.

XVI Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» пройдет с 4 по 29 мая в Петербургской филармонии. Подробности программы можно найти здесь.

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