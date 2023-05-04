Элисо Вирсаладзе, Теодор Курентзис и Иван Бессонов примут участие в фестивале «Музыкальная коллекция»

Он стартует в Петербургской филармонии уже сегодня — откроет 16-й сезон фестиваля выступление Вирсаладзе и Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева.
На открытии XVI Международного фестиваля «Музыкальная коллекция» пианистка Элисо Вирсаладзе исполнит концерт для фортепиано с оркестром Шумана, Увертюру к опере «Эврианта» Вебера и Первую симфонию Брамса. Она будет солировать Академическому симфоническому оркестру Петербургской филармонии, дирижер — Николай Алексеев.
О месте Петербурга в своей жизни — выдержка по ТАСС:
Ленинград-Петербург — один из самых любимых моих городов, где я с большим удовольствием выступаю, и я рада, что вновь встречусь с петербургской публикой. Мне особенно близок Ленинград-Петербург, потому что здесь училась в Консерватории моя бабушка, и от нее я слышала с детства только восторженные воспоминания о Консерватории и об Анне Николаевне Есиповой, у которой она училась. И, по-моему, в последние годы не было ни одного сезона, чтобы я здесь не побывала.
На сцене Большого зала филармонии также выступят оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса с Девятой симфонией Малера, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» с произведениями Чайковского, Рахманинова, Бартока и Боккерини, а также Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России с программой к 100-летию со дня рождения композитора Дьердя Лигети — музыканты исполнят Ramifications для струнного оркестра и «Румынский концерт» для оркестра. Ведущий концерта — музыковед, критик и участник инди-трио OQJAV Ярослав Тимофеев.
Сольные концерты дадут пианист Иван Бессонов, в чьей программе Вариации на тему Корелли Рахманинова, «Гробница Куперина» Раваля и Четыре баллады Шопена, Денис Мацуев с произведениями Генделя, Бетховена, Шуберта, Грига и «Картинками с выставки» Мусоргского, а также Лео Кремер (Германия) — он исполнит произведения Баха на органе.
XVI Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» пройдет с 4 по 29 мая в Петербургской филармонии. Подробности программы можно найти здесь.
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