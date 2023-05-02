Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Девятую симфонию Малера в Петербургской филармонии

Девятую симфонию Малера — одну из самых загадочных партитур позднего романтизма, написанную в 1909 году и впервые исполненную уже после смерти автора, в 1912-м, — вместе с его «Песнью о земле» и неоконченной Десятой симфонией принято связывать в единую трилогию, развивающую тему прощания с миром. В Доме Радио отмечают: это произведение «парадоксально — в нем Малер будто обращается к истокам жанра и одновременно предвосхищает музыкальные открытия XX века, далеко уходя от классико-романтических канонов формы, гармонии, тональности».

Австрийский композитор и музыкальный критик Альбан Берг писал о Девятой симфонии Малера следующее: «Первая часть — лучшее, что написал Малер. Это — выражение неслыханной любви к этой земле, страстное желание в мире жить на ней, еще и еще раз до глубочайшей глубины насладиться ею, природой — пока не придет смерть. Ибо она неудержимо приближается».