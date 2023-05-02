Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Девятую симфонию Малера в Петербургской филармонии

Концерт предваряет просветительский проект «Что я слышу?», включающий в себя онлайн-путеводитель по произведению, а также серию лекций и мастер-классов.
Девятую симфонию Малера — одну из самых загадочных партитур позднего романтизма, написанную в 1909 году и впервые исполненную уже после смерти автора, в 1912-м, — вместе с его «Песнью о земле» и неоконченной Десятой симфонией принято связывать в единую трилогию, развивающую тему прощания с миром. В Доме Радио отмечают: это произведение «парадоксально — в нем Малер будто обращается к истокам жанра и одновременно предвосхищает музыкальные открытия XX века, далеко уходя от классико-романтических канонов формы, гармонии, тональности».
Австрийский композитор и музыкальный критик Альбан Берг писал о Девятой симфонии Малера следующее: «Первая часть — лучшее, что написал Малер. Это — выражение неслыханной любви к этой земле, страстное желание в мире жить на ней, еще и еще раз до глубочайшей глубины насладиться ею, природой — пока не придет смерть. Ибо она неудержимо приближается».
С Девятой симфонией Малера оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит в Большом зале петербургской филармонии — 5 мая, а также московском Зале Зарядье — 6 и 7 мая. Накануне выступлений пройдут встречи «Лаборатории современного зрителя». 3 мая музыковед и куратор просветительских программ musicAeterna Анна Фефелова познакомит зрителей с миром Девятой симфонии — в петербургском Доме Радио состоится прослушивание одной из записей с подробным разбором партитуры. 4 мая танц-художник и артист труппы musicAeterna Dance Евгений Калачев проведет пластический воркшоп «Моя Девятая»: участники этого занятия с помощью танца познакомятся с разнообразием звуков, ритмов и образов, запечатленных в партитуре. В Москве оба события пройдут 6 мая — в Конструктивном пространстве «Зотов».
Также к исполнению Девятой симфонии подготовлен онлайн-путеводитель, который расскажет об основных темах произведения, позволит лучше понять замысел композитора, узнать исторический контекст и подробности жизненных перипетий автора, предшествовавших написанию Девятой.
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