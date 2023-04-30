В сеть слили фейковый альбом Трэвиса Скотта. Но его тут же удалили из-за нарушения авторских прав

Но поклонники рэпера на этом не остановились. Они перезалили фейковый релиз на SoundCloud, но и оттуда его быстро убрали. Однако он распространился в сети в виде еще более нелегальных копий.Для «пластинки» были синтезированы голос и флоу не только рэпера, но и «приглашенных артистов», таких как Снуп Догг, Дрейк, Baby Keem, Playboi Carti и других. За несколько часов альбом успел собрать 17 тыс. просмотров на ютубе и 150 тыс. прослушиваний в SoundCloud.

Пластинка носит название UTOP-AI, ее создали участники дискорд-сервера AI Hub. Администраторы сообщества сразу сообщили, что идея о создании альбома родилась у них уже давно, и это не более чем шутка.

Создание фейковых песен нейросетями уже не единичный случай. Например, популярность обрел трек Jay Z, удививший пользователей качеством исполнения. ИИ помог написать «потерянный» альбом Oasis. Его оценил даже Лиам Галлахер.