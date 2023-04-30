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Музыка

В сеть слили фейковый альбом Трэвиса Скотта. Но его тут же удалили из-за нарушения авторских прав

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Поддельный лонгплей создали с помощью искусственного интеллекта. и опубликовали на YouTube. Буквально спустя три часа он был забанен по требованию лейбла Warner Music Group.

Скриншот: Bulgaria Beats/YouTube

Но поклонники рэпера на этом не остановились. Они перезалили фейковый релиз на SoundCloud, но и оттуда его быстро убрали. Однако он распространился в сети в виде еще более нелегальных копий.Для «пластинки» были синтезированы голос и флоу не только рэпера, но и «приглашенных артистов», таких как Снуп Догг, Дрейк, Baby Keem, Playboi Carti и других. За несколько часов альбом успел собрать 17 тыс. просмотров на ютубе и 150 тыс. прослушиваний в SoundCloud.

Пластинка носит название UTOP-AI, ее создали участники дискорд-сервера AI Hub. Администраторы сообщества сразу сообщили, что идея о создании альбома родилась у них уже давно, и это не более чем шутка.

Создание фейковых песен нейросетями уже не единичный случай. Например, популярность обрел трек Jay Z, удививший пользователей качеством исполнения. ИИ помог написать «потерянный» альбом Oasis. Его оценил даже Лиам Галлахер.

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