Sotheby’s выставит на торги более 1500 личных вещей Фредди Меркьюри

Среди экспонатов — корона по образцу короны Святого Эдуарда, той, что наденет на свою коронацию король Чарльз, а таке плащ из красного бархата, искусственного меха и страз. Меркьюри надел этот наряд для финального исполнения песни God Save the Queen, которым завершилось последнее живое выступление группы в 1986 году. Также на торги выставят написанные от руки рабочие тексты к We are the Champions.

Другие предметы коллекции включают крошечную серебряную расческу для усов от Tiffany & Co, 11 акварелей русского художника в стиле ар-деко Эрте (какого именно — не уточняется), картину Джеймса Жака Тиссо 1880 года, изображающую музу и любовницу художника Кэтлин Ньютон (стоимость оценивается в 600 000 фунтов стерлингов!), и акустическую гитару Меркьюри «Мартин Д» 1975 года в оригинальном футляре.