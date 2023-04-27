Sotheby’s выставит на торги более 1500 личных вещей Фредди Меркьюри

Их предоставит Мэри Остин — одна из самых близких подруг Меркьюри. Он завещал ей свой дом Garden Lodge в Кенсингтоне, где прожил 11 лет и скончался 24 ноября 1991 года — в этих стенах до сих пор хранилось наследие музыканта.
О наследии Фредди Меркьюри:
Вот уже много лет у меня была радость и привилегия жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди искал и которые так любил. Но прошли годы, и для меня пришло время принять трудное решение закрыть эту совершенно особую главу в моей жизни... Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что красоту, веселье и беседу можно найти во всем. Я надеюсь, что [выставки и аукционы] станут возможностью поделиться всеми многочисленными гранями Фредди, как публичными, так и частными, и мир узнает больше об уникальном и прекрасном духе Фредди.
Среди экспонатов — корона по образцу короны Святого Эдуарда, той, что наденет на свою коронацию король Чарльз, а таке плащ из красного бархата, искусственного меха и страз. Меркьюри надел этот наряд для финального исполнения песни God Save the Queen, которым завершилось последнее живое выступление группы в 1986 году. Также на торги выставят написанные от руки рабочие тексты к We are the Champions.
Другие предметы коллекции включают крошечную серебряную расческу для усов от Tiffany & Co, 11 акварелей русского художника в стиле ар-деко Эрте (какого именно — не уточняется), картину Джеймса Жака Тиссо 1880 года, изображающую музу и любовницу художника Кэтлин Ньютон (стоимость оценивается в 600 000 фунтов стерлингов!), и акустическую гитару Меркьюри «Мартин Д» 1975 года в оригинальном футляре.
Старший директор отдела декоративного искусства и коллекций, принадлежащих одному владельцу, в Sotheby's:
Коллекция Фредди Меркьюри — это проявление креативности, вкуса и безошибочного восприятия прекрасного одним выдающимся человеком, представляющая гораздо больше, чем просто изысканную подборку самых лучших произведений художников разных веков и стран. Garden Lodge за последние месяцы раскрыл свои сокровища, а богатая палитра предметов, которые мы там обнаружили, увлекла всех нас в великолепное приключение — благодаря его воображению. Открывая дверь в совершенно особенное место, которое было домом Фредди Меркьюри, мы получаем окончательный пропуск за кулисы в его мир.
Торги начнутся в августе и продлятся до 5 сентября. Часть выручки от продаж Мэри Остин пожертвует в Фонд Mercury Phoenix Trust и Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
Комментарии (0)