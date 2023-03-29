Композитор Владимир Мартынов исполнит в Доме Радио «Машину воспоминаний» — одно из последних масштабных сочинений для фортепиано

Композитор, пианист, музыковед, писатель и философ Владимир Мартынов родился в 1946 году. В 1970-ом окончил Московскую консерваторию по классу композиции, в 1973-ом начал работать работать в Московской экспериментальной студии электронной музыки и позже увлекся арт-роком, в 1977 году основав рок-группу «Форпост». В 1978 году отошел от сочинительства, вернувшись к музыке лишь в 1984 году.

Мартынов — автор музыки более чем к 50 телевизионным и кинофильмам, среди которых «Михайло Ломоносов», «Особо опасные…», «Холодное лето 53-го», «Николай Вавилов», «Остров» и другие. Музыка композитора также звучит в фильмах «Лоро» (2018) и «Великая красота» (2013) Паоло Соррентино. В Доме Радио Мартынов исполнит произведение для фортепиано соло «Машина воспоминаний», написанное в 2017 году — это одно из последних масштабных сочинений композитора.

Дом Радио О творчестве Владимира Мартынова: Владимир Мартынов прошел длинный путь от опытов в духе «второго авангарда» через погружение в западноевропейскую старинную музыку и русскую богослужебную традицию к идее «конца времени композиторов», отрицанию института авторства в современном мире и строгому минимализму в творчестве. Его интересы простираются от собственно композиторского труда до выставочной деятельности, от музыковедческих и философски-эстетических трудов до нон-фикшн литературы, в том числе, посвященной теме воспоминаний и работы памяти как таковой. Владимир Мартынов продолжает активно участвовать в концертной жизни, в том числе, в коллаборациях с молодыми электронными музыкантами, писать музыку для академической сцены, театра и кино.

Камерный концерт Владимира Мартынова пройдет в Доме Радио 4 апреля. Начало в 22:30 — чтобы слушатели могли успеть на выступление композитора сразу после концерта «Персефона» при участии Ксении Раппопорт, Теодора Курентзиса и musicAeterna в Петербургской филармонии.

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