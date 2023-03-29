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Композитор Владимир Мартынов исполнит в Доме Радио «Машину воспоминаний» — одно из последних масштабных сочинений для фортепиано

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Минималистичное произведение длится более часа и представляет собой, по словам первых слушателей, «опыт осмысления текучести времени», «окутывающий разум минимализм, по которому разбрызганы вспышки воспоминаний, проявляющиеся неожиданными искрами на огромном медитативном полотне».

Изображение предоставлено Домом Радио

Композитор, пианист, музыковед, писатель и философ Владимир Мартынов родился в 1946 году. В 1970-ом окончил Московскую консерваторию по классу композиции, в 1973-ом начал работать работать в Московской экспериментальной студии электронной музыки и позже увлекся арт-роком, в 1977 году основав рок-группу «Форпост». В 1978 году отошел от сочинительства, вернувшись к музыке лишь в 1984 году.

Мартынов — автор музыки более чем к 50 телевизионным и кинофильмам, среди которых «Михайло Ломоносов», «Особо опасные…», «Холодное лето 53-го», «Николай Вавилов», «Остров» и другие. Музыка композитора также звучит в фильмах «Лоро» (2018) и «Великая красота» (2013) Паоло Соррентино. В Доме Радио Мартынов исполнит произведение для фортепиано соло «Машина воспоминаний», написанное в 2017 году — это одно из последних масштабных сочинений композитора.

Дом Радио

О творчестве Владимира Мартынова:

Владимир Мартынов прошел длинный путь от опытов в духе «второго авангарда» через погружение в западноевропейскую старинную музыку и русскую богослужебную традицию к идее «конца времени композиторов», отрицанию института авторства в современном мире и строгому минимализму в творчестве. Его интересы простираются от собственно композиторского труда до выставочной деятельности, от музыковедческих и философски-эстетических трудов до нон-фикшн литературы, в том числе, посвященной теме воспоминаний и работы памяти как таковой. Владимир Мартынов продолжает активно участвовать в концертной жизни, в том числе, в коллаборациях с молодыми электронными музыкантами, писать музыку для академической сцены, театра и кино.

Камерный концерт Владимира Мартынова пройдет в Доме Радио 4 апреля. Начало в 22:30 — чтобы слушатели могли успеть на выступление композитора сразу после концерта «Персефона» при участии Ксении Раппопорт, Теодора Курентзиса и musicAeterna в Петербургской филармонии.

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