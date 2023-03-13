Ксения Раппопорт исполнит титульную партию в «Персефоне» Стравинского. Дирижирует — Теодор Курентзис

В разные годы роль Персефоны, прописанную в партитуре как партия для «оратора и танцовщицы», исполняли Ида Рубинштейн и меццо-сопрано Ева Готье, муза Баланчина Вера Зорина и прима-балерина лондонского Королевского балета Светлана Березова. Десять лет назад на сцене мадридского Teatro Real — в постановке Питера Селларса, представленной под управлением Теодора Курентзиса — текст читала французская актриса Доминик Блан.

На этот раз в образе богини, которая каждый год возвращается на землю и приносит с собой весну, выступит актриса Ксения Раппопорт, которая в прошлом актриса не раз участвовала в симфонических программах — в том числе выступала рассказчиком в «Пете и волке» и читала письма фон Мекк к Чайковскому совместно с Евгением Мироновым. «Персефона» станет ее первым опытом сотрудничества с musicAeterna. На концертах с участием Раппопорт произведение дополнит «Симфония псалмов» — еще одно сочинение, относящееся к неоклассическому периоду Стравинского.

Дом Радио О «Персефоне» Игоря Стравинского: В «Персефоне» — мелодраме или, согласно автору, «танцевальной пантомиме, соединенной с пением и речами» – музыка, напротив, играет лишь одну из равноправных ролей наряду с декламацией и танцем. Спустя три года после премьеры Симфонии псалмов в центре внимания композитора оказался миф о Персефоне, дочери богини плодородия Деметры, похищенной Аидом и возвращаемой на землю каждую весну. Античный миф, символизирующий смену времен года, лежал в основе Элевсинских мистерий, тайных дохристианских обрядов, проводившихся без перерыва на протяжении двух тысяч лет. Не претендуя на мистериальность в прямом смысле слова, Игорь Стравинский и либреттист Андре Жид создали театральный «обряд» для танцевальной труппы Иды Рубинштейн. На премьере в 1934 году она сама выступала и как танцовщица, и как оратор.

Концерты musicAeterna при участии Ксении Раппопорт пройдут 4 апреля в Петербургской филармонии и 6 апреля в московском Большом зале консерватории.

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