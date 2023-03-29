Слушаем новую песню Shortparis «В первый раз» — саундтрек к сериалу «Фишер»

Николай Комягин

Фронтмен Shortparis — о песне «В первый раз»:

«В первый раз» — первая песня, сочиненная вчетвером, в уменьшенном составе. Тогда мы, обложившись новыми инструментами, попытались коллективно заретушировать возникшую в группе эмоциональную и музыкальную дыру. Возможно, песня несет на себе печать нашего волнения, первых откровений и неуверенности. Вместе с тем, трек получился очень личным, прежде всего на уровне гармонии, звука. Кажется, что именно так звучит наше, мое детство.

Текст не привязан к сюжету сериала Фишер, но в некоторых моментах до неприличия попадает в него. Мы говорили с создателями сериала о насилии, незаметно, но повсеместно растворенном в обществе, на самом бытовом, базовом уровне. Я вспомнил свою первую, наивную жесткость, столь захватывавшую меня в детстве игру — сжигание под линзой муравьев. Однажды, в 4 года я провел так весь день и к вечеру, опьяненный количеством произведенных смертей, шатаясь побрел домой, где меня в кровати тошнило до следующего утра. Страшно и странно было вдруг вспомнить об этом забытом эпизоде жизни, да и обо всем том волшебном, но жутком мире, что окружал нас в детстве.