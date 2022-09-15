В Москве завершились съемки серила «Фишер» — драматического детектива о самом страшном серийном убийце в истории СССР. Главные роли в проекте исполнили Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко.
События сериала «Фишер» происходят в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие. Режиссерами-постановщиками выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
«Во время подготовки мы много изучали тему маньяков, смотрели интервью с ними, и нас так поразило, что, глядя на них, не представляешь, что эти люди могли так жестоко убивать. Это еще раз говорит о том, что зло может маскироваться под обольстительные образы и не сразу бросаться в глаза. Фишер представлял из себя очень хитрую субстанцию, и нам интересно было ответить на вопрос, как нечто подобное, которое сложно отнести к проявлению человеческой личности, попадает в наш мир. В такой истории с уже изначально есть какая-то предначертанность, чувствуется кармический ветер, который дует в затылок маньяку и его жертвам», — отмечают режиссеры.
Создатели сериала называют проект «мрачным и брутальным триллером, отсылающим к такой классике жанра, как «Настоящий детектив». Также источниками вдохновения для «Фишера» стали работы Дэвида Финчера («Семь», «Охотник за разумом») и американская версия «Убийства». В течение года авторы сериала общались с реальными следователями по делу Фишера — именно так прозвали Сергея Головкина. Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото и видеоматериалам допросов. На их основе Сергей Кальварский и Наталья Капустина написали сценарий.
«Так получилось, что мы живем недалеко от пыточной Фишера. То есть ты едешь, смотришь и думаешь: вот здесь, буквально в пяти метрах от тебя, такого, казалось бы, благополучного человека, творился настоящий ад. А сейчас здесь стоит дом. И люди нормально в нем живут. И спят спокойно. Эта история — не о маньяке. Она о людях, которых коснулось зло, о том, что скрывали парадные советские фасады и о том, почему добро часто оборачивается злом. А зло добром — никогда», — говорят сценаристы.
Сериал «Фишер» выйдет на онлайн-платформе more.tv в 2022 году. Всего планируется восемь серий.
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