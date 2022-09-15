События сериала «Фишер» происходят в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие. Режиссерами-постановщиками выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

«Во время подготовки мы много изучали тему маньяков, смотрели интервью с ними, и нас так поразило, что, глядя на них, не представляешь, что эти люди могли так жестоко убивать. Это еще раз говорит о том, что зло может маскироваться под обольстительные образы и не сразу бросаться в глаза. Фишер представлял из себя очень хитрую субстанцию, и нам интересно было ответить на вопрос, как нечто подобное, которое сложно отнести к проявлению человеческой личности, попадает в наш мир. В такой истории с уже изначально есть какая-то предначертанность, чувствуется кармический ветер, который дует в затылок маньяку и его жертвам», — отмечают режиссеры.