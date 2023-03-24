«Лана Дель Рей овладела искусством создания тщательно сконструированных, высококонцептуальных альт-поп-пластинок, которые впитывают — и неуклонно усиливают — ее собственную мифологию. С каждым альбомом мы становимся все более очарованными и все менее уверенными в том, кто она такая. Это, конечно, часть ее магии и источник большей части ее артистической силы. Ее записи призывают вас меньше беспокоиться о том, чтобы отделить факты от вымысла, и вместо этого погрузиться в ее театральную эстетику — смесь мрачной американы, ностальгии по Лорел-Каньону и голливудского нуара, который когда-то отвергался как расчет, а теперь почитается как перформанс», — пишут об альбоме обозреватели Apple Music.