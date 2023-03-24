На своем интроспективном девятом альбоме певица становится чуть более открытой перед слушателями — как минимум потому, что вступительный трек получил название «The Grants», отсылающее к ее настоящему имени. В необычайно откровенных, рожденных потоком сознания песнях, кажущихся поэтическими голосовыми заметками, она отчитывает своих братьев и сестер, размышляет о браке и представляет, что может прийти в ее жизнь с материнством и наступлением среднего возраста.
«Лана Дель Рей овладела искусством создания тщательно сконструированных, высококонцептуальных альт-поп-пластинок, которые впитывают — и неуклонно усиливают — ее собственную мифологию. С каждым альбомом мы становимся все более очарованными и все менее уверенными в том, кто она такая. Это, конечно, часть ее магии и источник большей части ее артистической силы. Ее записи призывают вас меньше беспокоиться о том, чтобы отделить факты от вымысла, и вместо этого погрузиться в ее театральную эстетику — смесь мрачной американы, ностальгии по Лорел-Каньону и голливудского нуара, который когда-то отвергался как расчет, а теперь почитается как перформанс», — пишут об альбоме обозреватели Apple Music.
Предыдущие полноформатные релизы Ланы Дель Рей увидели свет в 2021 году. В марте певица выпустила пластинку «Chemtrails Over the Country Club», название которой отсылает к городской легенде о химиотрассах: согласно ней, «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолетов какие-то «химикаты». И если «Chemtrails Over the Country Club» не рефлексировал о глобальной пандемии, в которой он частично был создан, следующий альбом «Blue Banisters» пропитан ею — от протестов Black Lives Matter до встречи с одиночеством в изоляции. «И если это конец, я хочу парня или кого-то, с кем можно есть мороженое и смотреть телевизор».
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