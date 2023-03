Предыдущие полноформатные релизы Ланы Дель Рей увидели свет в 2021 году. В марте певица выпустила пластинку «Chemtrails Over the Country Club», название которой отсылает к городской легенде о химиотрассах: согласно ней, «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолетов какие-то «химикаты». И если «Chemtrails Over the Country Club» не рефлексировал о глобальной пандемии, в которой он частично был создан, следующий альбом «Blue Banisters» пропитан ею — от протестов Black Lives Matter до встречи с одиночеством в изоляции. «И если это конец, я хочу парня или кого-то, с кем можно есть мороженое и смотреть телевизор».

