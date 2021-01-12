Мерседес, отдых у бассейна и оборотни в новом клипе Lana Del Rey на песню Chemtrails Over the Country Club

Релиз седьмой по счету полноформатной пластинки певицы Chemtrails Over the Country Club запланирован на 19 марта 2021 года. Название отсылает к городской легенде о химиотрассах, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолетов какие-то «химикаты».

Химиотрассы, множество неисчезающих конденсационных следов, также можно заметить в начале клипа. В нем Лана Дель Рей ездит на старинном Мерседесе и спасается от жары у бассейна в компании подруг, а позже попадает в аварию в лесу и превращается в оборотня.

Напомним, шестой студийный альбом Ланы Дель Рей Norman F*****g Rockwell вышел в августе 2019 года. Пластинка насчитывает 14 треков, записанных при участии продюсера Джека Антоноффа — синтез ретро-попа и серф-рока об отличных исполнителях, которые «считают себя дерьмом», прелестях жизни в Калифорнии и любви.