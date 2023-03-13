Рианна и Леди Гага выступили на «Оскаре» с саундтреками к «Черной Пантере» и «Топ Ган: Мэверик»

Заглавную композицию к фильму «Топ Ган: Мэверик» Леди Гага записала вместе с музыкантом Майклом Такером, известным под псевдонимом BloodPop. Свое выступление на «Оскаре» певица посвятила режиссеру Тони Скотту, снявшему первый «Топ Ган» с Томом Крузом в 1986 году.

«Вокруг нас есть герои, которые встречаются в самых неожиданных местах, но однажды вы обнаружите, что можете быть своим собственным героем, даже если чувствуете себя разбитым внутри», — обратилась певица к слушателем перед началом своего выступления.