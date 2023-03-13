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Рианна и Леди Гага выступили на «Оскаре» с саундтреками к «Черной Пантере» и «Топ Ган: Мэверик»

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Обе композиции — «Lift Me Up» и «Hold My Hand» — были номинированы в категории «Лучшая оригинальная песня», однако проиграли саундтреку к индийскому фильму «RRR: Рядом ревет революция».

Photo by Kevin Winter/Getty Images
Photo by Kevin Winter/Getty Images

Для Рианны это второе выступление после длительного перерыва — в феврале певица вышла на сцену впервые за 5 лет. В перерыве Супербоула она исполнила попурри, которое открыла треком «B**** Better Have My Money», а закрыла — легендарными (не побоимся этого слова!) «Umbrella» и «Diamonds».

Заглавную композицию к фильму «Топ Ган: Мэверик» Леди Гага записала вместе с музыкантом Майклом Такером, известным под псевдонимом BloodPop. Свое выступление на «Оскаре» певица посвятила режиссеру Тони Скотту, снявшему первый «Топ Ган» с Томом Крузом в 1986 году.

«Вокруг нас есть герои, которые встречаются в самых неожиданных местах, но однажды вы обнаружите, что можете быть своим собственным героем, даже если чувствуете себя разбитым внутри», — обратилась певица к слушателем перед началом своего выступления.

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