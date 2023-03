Рианна и Леди Гага выступили на «Оскаре» с саундтреками к «Черной Пантере» и «Топ Ган: Мэверик»

Для Рианны это второе выступление после длительного перерыва — в феврале певица вышла на сцену впервые за 5 лет. В перерыве Супербоула она исполнила попурри, которое открыла треком «B**** Better Have My Money», а закрыла — легендарными (не побоимся этого слова!) «Umbrella» и «Diamonds».