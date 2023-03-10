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Музыка

Майли Сайрус врывается в «бесконечные летние каникулы»! Вышел альбом «Endless Summer Vacation»

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Это ее «любовное письмо» к Лос-Анджелесу; альбом-признание, рассказывающий о пути к обретению как физической, так и эмоциональной силы.

Пластинка стала дебютным релизом под руководством лейбла Columbia Records, с которым Сайрус подписала контракт после ухода из RCA Records в 2021 году. Внутри «Endless Summer Vacation» 13 композиций, в том числе две совместные — с Брэнди Карлайл («Thousand Miles») и Sia («Muddy Feet»).

Завершает пластинку демо-версия терка «Flowers», провозглашенного поклонниками певицы как «песня мести». «Контраст между песней в зачаточном состоянии и ее жизнерадостной, напористой окончательной формой поразителен и эмоционален. С трудом завоеванная сила студийной версии присутствует, но она пропитана грустью, которая звучит до боли реально», — пишет о записи Apple Music.

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К релизу альбома Майли также выпустила черно-белый клип на песню «River» — танцевальную оду о новой любви, захватывающей, как бурное течение реки.

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